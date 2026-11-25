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Trump, The New York Post gazetesine verdiği mülakatta gündeme ilişkin konuştu.

Ocak 2027'de Demokratların Kongre'de çoğunluğu elinde tutması nedeniyle İran'da "askeri seçeneklerinin kısıtlı olabileceğine" işaret eden Trump, "Bir kazancı alıp kayba çevirecekler." ifadelerini kullandı.

"İRAN'DAN TAZMİNAT İSTİYORUM"

Trump, İran'a yönelik saldırı çabaları için Ocak 2027'nin sonuna kadar "fon bulunduğunu" söyleyerek, "Bu savaşı istediğimiz zaman bitirebiliriz." yorumunu yaptı.

ABD'nin 28 Şubat'taki saldırılarıyla başlayan savaşın ilk saatlerinde Hürmüzgan'ın Minab kentindeki kız ilkokuluna saldırısı nedeniyle İran'ın tazminat davası açacağına ilişkin haberler hakkında Trump, "Ben de onların öldürdüğü insanlar nedeniyle tazminat istiyorum." dedi.

'SAYED İLE GÖRÜŞECEĞİM'

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Sayed'in, Trump'a Arapça "habibi (canım)" diye hitap ederek, "Trumpcare" adı altında herkese sağlık hizmeti sunulmasını hedefleyen bir politika üzerinde birlikte çalışmaya istekli olduğunu dile getirmesi üzerine Sayed ile görüşeceğini söyleyen Trump, "belki bir orta yol bulunabileceğini" belirtti.

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Trump, soyadının, Sayed'in önerdiği plana eklenmesini "akıllıca" bulduğunu ifade ederek, seçimlerin ardından Kongre'de çoğunluğu sağlayan Demokratlarla birlikte iyi işler başaracaklarına inandığını dile getirdi.

JENSEN HUANG İÇİN AF SEÇENEĞİ

Trump, çip üreticisi Nvidia'nın Üst Yöneticiliğine (CEO) yeniden getirilen Jensen Huang'ın Kongre'de casusluk iddialarına ilişkin açıklama yaparken ABD Anayasası'nın 5. maddesinde tanınan susma hakkını kullanmasına gerek olmadığını kaydetti.

"(Huang'ın) yalnızca doğruyu söylemesini istiyorum." ifadesini kullanan Trump, Nvidia CEO'sunun soruşturma sonucu suçlu bulunması halinde "af çıkarmanın seçenekler arasında olduğunu ancak buna gerek kalmayacağını" söyledi.

Nvidia Yönetim Kurulu, 8 Kasım'da Jensen Huang'ın yabancı istihbarat faaliyetinin hedefi olduğuna ilişkin haberlerin ardından bağımsız soruşturma başlatıldığını açıklamıştı.

Şirket 12 Kasım'da Huang'ın başkanlık, üst yöneticilik ve yönetim kurulu üyeliği görevlerinden derhal geçerli olmak üzere ayrıldığını bildirmişti.

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Ardından, 23 Kasım'da Huang, yabancı bir istihbarat faaliyetinin hedefi olduğu iddialarına ilişkin başlatılan soruşturma devam ederken CEO görevine yeniden atanmıştı.

BEYAZ SARAY SÖZCÜSÜ KİM OLACAK?

Trump, Beyaz Saray Basın Sözcülüğü görevine gelmesinden 5 gün sonra görevden alınan Katie Zacharia'nın yerine yeni birinin getirilmesi konusunda aceleci olmadığını vurguladı.

Basına sık sık açıklama yaptığını söyleyen Trump, bu şekilde açıklamalarda bulunduğunda kendi söylemek istediklerini söylediğini, yaptığı açıklamalarla ilgili sorun çıkması halinde sorumluluğun kendisinde olduğunu ifade etti.

Trump, Beyaz Saray Basın Sözcülüğü görevini çok kişinin istediğini ancak şu ana kadar bu konuda bir ihtiyaç doğmadığını belirtti.