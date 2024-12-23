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Trump'tan Danimarka'yı kızdıracak sözler: ABD kontrolünde olmalı

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#Trump#Grönland#Danimarka
Trumptan Danimarkayı kızdıracak sözler: ABD kontrolünde olmalı
Oluşturulma Tarihi: Aralık 23, 2024 10:14

ABD'nin 47. başkanı olarak seçilen ve resmi görevinin başlama tarihini bekleyen Donald Trump'ın Grönland çıkışı dikkat çekti. Trump, 1979 yılında özerkliğini elde etmesine rağmen bazı konularda Danimarka'ya bağlı Grönland'ın ABD kontrolünde olması gerektiğine ilişkin söylemini tekrarladı.

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ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump, Truth Social hesabından ABD'nin Kopenhag Büyükelçisi olarak PayPal'ın kurucu ortağı Ken Howery'yi seçtiğini duyurduğu paylaşımda, Grönland'ın ABD kontrolünde olması gerektiğine ilişkin söylemini tekrarladı.

Seçilmiş başkan Trump, paylaşımında, "Ulusal güvenlik ve dünya genelinde özgürlük için ABD, Grönland'ın mülkiyeti ve kontrolünün mutlak bir zorunluluk olduğunu düşünüyor." ifadesine yer verdi.

Grönland, 1979'da Danimarka'dan özerkliğini elde etmesine rağmen dışişleri, güvenlik ve mali konularda hala bu ülkeye bağlı.

Eski ABD Başkanı Harry Truman, 1946'da, zengin uranyum, altın, petrol ve gaz rezervlerine sahip Grönland'ı satın almak için Danimarka'ya 100 milyon dolarlık altın teklif etmişti.

Bu tekliften 73 yıl sonra dönemin başkanı Trump, Grönland'ı satın almak istediklerini belirtmiş, konu Danimarka ile ABD arasında kısa süreli diplomatik krize neden olmuştu. Diplomatik gerilim nedeniyle Trump, Danimarka'ya yapacağı resmi geziyi iptal etmişti.

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#Trump#Grönland#Danimarka

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