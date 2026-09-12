Trump’tan Cumhuriyetçilere bir tuhaf çağrı: Oy vermezseniz cehenneme gidersiniz

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ABD Başkanı Donald Trump, Teksas’ın Dallas kentinde düzenlenen Cumhuriyetçi Ara Seçim Kongresi’nin perşembe günkü kapanış oturumunda sıra dışı bir açıklamaya daha imza attı. Trump, salondakilere kasım ayındaki ara seçimlerde sandığa gitmeleri için toplu yemin ettirdi. Gülüşmeler ve tezahüratlar arasında destekçilerine, “Lütfen sağ elinizi kaldırın” diyen Trump, “Bizi nefes bile alamayacak kadar çok seven ABD tarihinin en büyük başkanına söz veriyorum ki; ailemle, arkadaşlarımla sandığa gideceğim. Kayıtlı olup olmamam umurumda değil. Onların yaptığı gibi hile yapmaya çalışacağım. Zaten tarihte onlardan daha büyük hileci görülmedi, umurumda değil. Dışarı çıkıp arkadaşlarımı, ailemi toplayacağım ve oyumuzu kullanacağız” şeklinde söz verdirdi.

YİNE 5 BİN DOLAR DEDİ

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Sözlerine “Bize Tanrı yardım etsin” diyerek devam eden Trump, salondakilerin Cumhuriyetçi Parti’ye oy vereceğinin aşikâr olduğunu belirtti. Ardından, “Sandığa gitmezseniz ne olur biliyor musunuz? Cehenneme gidersiniz. Biliyorsunuz değil mi? Cehenneme gidersiniz ve ben bunun başınıza gelmesini istemiyorum. Bu yüzden lütfen gidip oyunuzu kullanın; çünkü komünistleri ancak birlikte yenebiliriz” ifadelerini kullandı. Bir önceki güne kıyasla daha kısa ve odaklı bir konuşma yaptığı gözlenen Trump, Cumhuriyetçilerin Temsilciler Meclisi ve Senato’da çoğunluğu koruması halinde her yetişkin Amerikan vatandaşına 5 bin dolar verileceği yönündeki vaadini de yineledi.

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‘SAVAŞ İÇİN PİŞMAN DEĞİLİM’

ABD Başkanı Donald Trump, İran savaşını başlatmaktan pişman olmadığını söyledi. Önceki gün Fox News’ten Laura Ingraham’a konuşan Trump, “Pişmanlık kelimesine inanmıyorum. İnsan her zaman kendini biraz sorgulayabilir. Yine olsa aynısını yapardım” açıklamasında bulundu. ABD Başkanı ayrıca savaşın kasımdaki seçimlerin ardından sona ereceğini de öne sürdü.

VANCE 2028’E GÖZ KIRPTI

Kongrenin kapanışında iki saati bulan uzun ve coşkulu bir konuşmaya imza atan 80 yaşındaki Trump, hemen ardından katıldığı yayında yorgunluğunu gizlemezken, “artık siyasetten yorulduğunu” ifade etti. Trump’ın yanı sıra etkinlikte konuşan Başkan Yardımcısı JD Vance, partililer tarafından Trump’tan sonra 48’inci başkan olması anlamında “JD 48” sloganlarıyla karşılandı. Tezahüratlara “Önce bu kasım ayındaki işlerimizi halletmeliyiz, sonra ne olacağını düşünürüz” yanıtını verdi.