Trump'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a övgü dolu sözler

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ABD Başkanı Donald Trump, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile gerçekleştirdiği kritik zirvenin ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

G7 Liderler Zirvesi'ndeki konuşmasında Trump, "Erdoğan ve Suriye'nin yeni lideri ülkeyi yeniden bir araya getirme konusunda muazzam bir iş çıkardı" ifadesini kullandı.

"İRAN ÇOK DAHA BÜYÜK BİR SAVAŞTI"

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Trump, Tahran ile varılan mutabakatın kalıcı olup olamayacağına ve İsrail’in pozisyonuna dair yöneltilen "Peki İsrail'i düşündüğünüzde bu anlaşma ve mutabakat kalıcı olabilir mi?" sorusuna iyimser bir tonla yanıt verdi.

Bölgenin geçmişten bu yana kronik bir istikrarsızlık barındırdığına dikkat çeken Trump, "Bence olabilir. İran çok daha büyük bir savaştı ve o bölge sürekli kırılgan bir yapıya sahipti" ifadelerini kullandı.

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"ERDOĞAN VE SURİYE'NİN YENİ LİDERİ MUAZZAM BİR İŞ ÇIKARDI"

Suriye'deki yeni döneme ve Ankara-Şam hattındaki iş birliğine övgüler yağdıran Trump, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın üstlendiği role vurgu yaptı.

Suriye'nin toprak bütünlüğünün sağlanmasında bu ortaklığın kilit önem taşıdığını belirten ABD Başkanı, "Suriye konusunda, şu an ülkeyi yöneten kişi ile Cumhurbaşkanı Erdoğan gerçekten birlikte muazzam ve çok önemli bir iş çıkardılar. Ülkeyi yeniden bir araya getirmeyi başardılar" şeklinde konuştu.

TRUMP'TAN İSRAİL'E SURİYE REÇETESİ

Şam'daki yeni yönetimin Hizbullah ile ilişkilerinin kötü olmadığını hatırlatan Trump, İsrail-Lübnan hattındaki çatışmaların durması için diplomasiyi adres gösterdi. Geçmişte Suriye rejimine sıcak bakmadığını itiraf eden Trump, Tel Aviv yönetimine şu tavsiyede bulundu:

"Suriye'nin yeni liderinin Hizbullah ile arası da kötü değil. İsrail, Hizbullah ile çok uzun süredir savaşıyor ve bu süreçte Hizbullah üyesi olmayanlar da dahil olmak üzere pek çok insan hayatını kaybetti, kaybetmeye de devam ediyor. Dolayısıyla İsrail'e önerim Suriye'nin Hizbullah konusunda gerekeni yapmasıdır, ben onlara bu konuda çok daha iyisini sağlayabilirim. Eskiden Suriye'yi sevmezdim."

Trump, sözlerini şöyle tamamladı:

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"Suriye'deki yeni lider ülkeyi başarılı bir şekilde yeniden bir araya getirdi ve bence gerçekten gerekeni yapmaya çalışıyor."