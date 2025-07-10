Trump'tan büyük gaf! Ana dili İngilizce olan ülke liderine sordu: Böyle konuşmayı nereden öğrendiniz?

Haberin Devamı

Trump, Boakai'nin akıcı İngilizcesinden oldukça etkilendi. Liberya liderinin konuşmasının ardından, "Çok iyi İngilizce," diyen Trump, "Bu kadar güzel konuşmayı nerede öğrendiniz? Eğitim aldınız mı? Nerede?" diye sordu.

Boakai, Trump'ın övgüsüne karşı memnuniyetini ifade etti. Trump ise şaşkınlığını gizlemeden sözlerine devam ederek "Liberya'da mı? Çok ilginç. Gerçekten çok güzel bir İngilizce. Bu masada sizin kadar iyi konuşamayanlar (danışmanlarını kastediyor) var" diyerek şaşkınlığını ifade etti. Trump’ın sözlerinin ardında salonda gülüşmeler duyuldu.

Liberya Devlet Başkanı Joseph Boakai

ABD VE LİBERYA ARASINDAKİ TARİHSEL BAĞ

Haberin Devamı

Liberya ve ABD tarihsel olarak güçlü bir ilişkiye sahip. Liberya, 19. yüzyılda özgür bırakılan siyahi Amerikalıların yeniden yerleştirilmesi amacıyla kurulmuş bir ülke.

1816'da kurulan Amerikan Kolonizasyon Derneği, köle isyanlarına bir tepki olarak, özgür siyahilerin Afrika'ya yerleşmesini destekledi. Liberya'nın 1847 Anayasası, büyük ölçüde ABD Bağımsızlık Bildirgesi'nden esinlendi.

Gözden Kaçmasın Macron çifti arasında yaşananların gerçek nedeni belli oldu: Brigitte eşine karşı tavır almamış Haberi görüntüle

'DİPLOMASİDE ZİRVE CAHİLLİK'

Trump'ın bu sözleri, sosyal medyada tartışma yarattı. Texas'tan Demokrat Partili Temsilci Jasmine Crockett, Trump'ı "Liberya Devlet Başkanı'na resmi dili olan İngilizce'yi nerede öğrendiğini sormak diplomaside zirve cahillik" diye eleştirdi.

Eski Başkan Barack Obama'nın Afrika danışmanı Michelle Gavin ise durumu "Trump'ın bu sözleri utanç verici. Liberyalılara 'ülkemizle olan tarihi bağları bilmiyor' mesajı verdi" ifadeleriyle değerlendirdi.

BEYAZ SARAY'DAN SAVUNMA

ABD Dışişleri Bakanlığının Afrika Danışmanı Massad Boulos, "Başkan Trump, Liberya Devlet Başkanı'nın dil becerilerini övdü" diyerek savundu.

Haberin Devamı

Beyaz Saray Sözcüsü Anna Kelly de, "Sahte haberler, ABD-Afrika ilişkilerinde tarihi bir anı böyle çarpıtmaya çalışıyor" açıklamasını yaptı.

Toplantıda Boakai, Trump'ın "Make America Great Again" (Amerika’yı Yeniden Harika Yap) politikasına destek verdiğini belirtti. Görüşmenin ardından, Trump ve Boakai'nin Oval Ofis'teki pozları Beyaz Saray'ın resmi sosyal medya hesabından paylaşıldı.