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Trump'tan BRICS'e tehdit: Dolara alternatif aramaktan vazgeçin

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#Trump#BRICS#Tehdit
Trumptan BRICSe tehdit: Dolara alternatif aramaktan vazgeçin
Oluşturulma Tarihi: Ocak 31, 2025 17:52

ABD'nin 47. Başkanı Donald Trump, BRICS üyesi ülkeleri vergi uygulamakla tehdit etti. BRICS üyesi ülkelere seslenen Trump, ABD dolarına alternatif aramaktan vazgeçmeye çağırdı.

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ABD Başkanı Donald Trump, BRICS ülkelerine kendi ortak para birimlerini yaratma ya da uluslararası ticarette ABD dolarının yerine geçecek başka bir para birimini destekleme girişimlerinden vazgeçmeleri gerektiğini aksi takdirde yüzde 100 vergi uygulanacağını açıkladı. 

Trump açıklamasında, “BRICS ülkelerinin dolardan uzaklaşmaya çalıştığı ve bizim kenarda durup izlediğimiz fikri bitti. Görünüşte düşmanca olan bu ülkelerden, ne yeni bir BRICS para birimi yaratacaklarına ne de güçlü ABD dolarının yerini alacak başka bir para birimini destekleyeceklerine dair bir taahhüt talep edeceğiz, aksi takdirde yüzde 100 vergiyle karşı karşıya kalacaklar ve harika ABD ekonomisinde satış yapmaya elveda demeleri gerekecek. Başka bir aptal ülke bulabilirler. BRICS'in uluslararası ticarette veya başka herhangi bir yerde ABD dolarının yerini alması için hiçbir şans yok” ifadelerini kullandı.

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#Trump#BRICS#Tehdit

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