Trump’tan bir tuhaf Noel mesajı

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Truth Social sosyal medya hesabından Noel tebrik mesajı paylaşan Trump, “Herkese, özellikle de Panama Kanalı’nı severek ama yasadışı bir şekilde işleten Çin’in harika askerlerine mutlu Noeller” ifadelerini kullanan Trump, Kanada Başbakanı Justin Trudeau’ya da “Kanada valisi” diye hitap ettiği mesajında, “Kanada bizim 51’inci eyaletimiz olsaydı vergiler yüzde 60 azalır, işletmeler iki kat büyür ve dünyanın hiçbir yerinde olmayan askeri koruma altına alınırlardı” dedi. Grönland halkına da mutlu Noeller dileyen Trump, Grönlandlıların ABD’nin orada olmasını istediğini iddia ederken, ABD’nin de güvenlik gerekçeleriyle orada olması gerektiğini ifade etti. Tebrik mesajının ikinci kısmında “radikal sol deliler” diye hitap ettiği Demokrat partililere yüklenen Trump, Başkan Joe Biden’ın 37 idam mahkûmunun cezalarını ömür boyu hapse çevirmesini eleştirdi. Biden’ın tecavüzcüleri ve katilleri affettiğini savunan Trump, “ABD’yi daha büyük yapmak için” sayılı günler kaldığını ifade etti. Trump’ın Kanada, Grönland ve Panama Kanalı hakkında son dönemde yaptığı yorumlar tepkilere neden olmuştu.