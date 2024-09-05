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Trump’tan bir tuhaf açıklama: ‘Ukrayna için planım var ama söylemem’

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#Donald Trump#ABD#Ukrayna
Trump’tan bir tuhaf açıklama: ‘Ukrayna için planım var ama söylemem’
Oluşturulma Tarihi: Eylül 05, 2024 07:00

ABD Başkan Adayı Donald Trump, Ukrayna’da barışı sağlamaya yönelik kesin bir planı olduğunu öne sürdü.

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Trump, Araştırmacı ve Podcast Sunucusu Lex Friedman’ın YouTube kanalına verdiği demeçte Ukrayna’da barışı sağlamaya yönelik bir planı olduğunu ancak ayrıntıları paylaşmayacağını söyledi. Cumhuriyetçi Trump, “Ukrayna ve Rusya’yı nasıl durduracağıma dair çok kesin bir planım var. Ayrıca Çin için de belli bir fikrim var” dedi. Trump, bu planın detaylarını açıklamayacağını, paylaştığı takdirde başarıya ulaşılamayacağını vurguladı. Trump daha önce verdiği demeçlerde de 5 Kasım’da yapılacak olan başkanlık seçimlerini kazanması halinde Rusya ile Ukrayna arasındaki çatışmayı sadece 24 saat içinde çözebileceğini söylemişti. Hatta Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin temmuz ayında yaptığı bir açıklamada, Trump’ın yorumlarını “ciddiye aldığını” belirtmişti. Putin, “Bay Trump’ın Ukrayna’daki savaşı durdurmaya hazır olduğuna inanıyoruz ve bunu büyük içtenlikle ciddiye alıyoruz” demişti.

 

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#Donald Trump#ABD#Ukrayna

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