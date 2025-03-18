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Trump'tan Biden'ı üzecek karar

Güncelleme Tarihi:

#ABD#Trump#Biden
Trumptan Bidenı üzecek karar
Oluşturulma Tarihi: Mart 18, 2025 11:03

ABD Başkanı Trump, eski Başkan Biden'ın çocuklarına tahsis edilen Gizli Servis korumasına son vereceğini duyurdu. Trump, Biden'ın oğluna sunulan koruma servisinin 18 kişiye kadar çıkabildiğini ve bu durumun "saçma" olduğunu kaydetti.

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ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ABD hükümeti tarafından eski Başkan Joe Biden'ın çocuklarına tahsis edilen Gizli Servis korumalarına ilişkin açıklamada bulundu.

Biden'ın oğlu Hunter Biden'ın tüm masrafları ABD vergi mükellefleri tarafından karşılanan Gizli Servis korumasına sahip olduğunu belirten Trump, Biden'ın oğluna sunulan koruma servisinin 18 kişiye kadar çıkabildiğini ve bu durumun "saçma" olduğunu kaydetti.

Trump, Hunter Biden'ın şu anda Güney Afrika'da tatil yaptığını vurgulayarak, Hunter'ın "derhal" geçerli olmak üzere artık Gizli Servis koruması almayacağını bildirdi.

Joe Biden'ın diğer çocuğu Ashley Biden'ın da 13 kişilik koruma personeli olduğunu ifade eden Trump, Biden'ın kızının da listeden çıkarıldığını belirtti.

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#ABD#Trump#Biden

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