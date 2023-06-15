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Trump’tan Biden’a: Senin peşini bırakmayacağım

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#Donald Trump#Joe Biden#ABD
Trump’tan Biden’a: Senin peşini bırakmayacağım
Oluşturulma Tarihi: Haziran 15, 2023 07:00

Eski ABD başkanı Donald Trump, 2024’te başkanlık yarışını kazanması halinde, Başkan Joe Biden hakkındaki suçlamaların peşini bırakmayacağını söyledi.

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Görev süresi bittikten sonra devlete teslim etmesi gereken resmi belgeleri hukuksuz şekilde evine götürdüğü gerekçesiyle Miami’de hâkim karşısına çıkan Trump, duruşmanın ardından New Jersey’de destekçileriyle bir araya geldi. Davanın “siyasi motivasyonla yürütüldüğü” savını tekrarlayan Trump, soruşturmayı yürüten eski Başsavcı Jack Smith için “dengesiz” ve “haydut” dedi. Eski Başkan, kendisine yönelik suçlamaların dikkatleri AB Başkanı Joe Biden’ın ailesi hakkındaki rüşvet iddialarından başka yöne çekmeyi amaçladığını ileri sürdü.

‘BIDEN’A ÖZEL SAVCI ATAYACAĞIM’

Trump, 2024’te yeniden başkanlık koltuğuna oturması halinde Biden hakkındaki suçlamaların peşini bırakmayacağını belirterek, “ABD tarihinin en yozlaşmış başkanı Biden ve ailesi için özel bir savcı atayacağım” dedi. Biden’ın başkan yardımcısı olduğu dönemde oğlu Hunter, Ukrayna merkezli bir enerji firmasındaki görevi yüzünden yolsuzlukla suçlanıyordu.

 

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#Donald Trump#Joe Biden#ABD

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