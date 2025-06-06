Trump’tan Biden’a mental soruşturma

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Biden’ın başkanlığı sırasında bilişsel gerilemesinin gizlendiğini öne süren Trump, bazı belgelerin otomatik imza cihazıyla (autopen) onaylandığını, başkanlık görevinin ‘gasp edildiğini’ iddia etti.

TALİMATLARA İNCELEME

Başkan Trump, Adalet Bakanı Pam Bondi ve Beyaz Saray danışmanı David Warrington’a soruşturma başlatmaları talimatını verdi. Soruşturma kapsamında Biden’ın görevdeyken imzaladığı bin 200 yürütme emri, yüzlerce yargı ataması ve af kararı incelenecek. Yetkililer, belgelerin Biden’ın onayıyla mı yoksa yardımcılarının inisiyatifiyle mi imzalandığını araştıracak. Trump, “Bu komplo, ABD tarihinin en tehlikeli skandallarından biridir” dedi. Trump’ın iddialarını ‘saçma’ olarak nitelendiren Biden, “Kararları başkanlığım sırasında ben verdim. Aksini iddia etmek saçma ve yanlıştır” dedi. Yardımcıları ise autopen olarak bilinen otomatik imza cihazlarının kullanımının uzun süredir yasal olduğunu hatırlattı. Akıl sağlığıyla ilgili iddialar nedeniyle seçim yarışından çekilmek zorunda kalan Biden’ın affettiği kişiler arasında yolsuzlukla suçlanan oğlu Hunter Biden da vardı.

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TRUMP’TAN 12 ÜLKEYE ABD’YE GİRİŞ YASAĞI

ABD Başkanı Donald Trump, ilk dönemindeki tartışmalı seyahat kısıtlamalarını genişleterek yeniden uygulamaya koydu. ABD Başkanı önceki gün yaptığı açıklamayla, Afganistan, Myanmar, Çad, Kongo Cumhuriyeti, Ekvator Ginesi, Eritre, Haiti, İran, Somali, Sudan ve Yemen’e tamamen seyahat yasağı getirirken, Burundi, Küba, Laos, Sierra Leone, Togo, Türkmenistan ve Venezuela’ya ise kısmi kısıtlamalar getirdi. Trump’ın kararnamesi, geçerli vize sahiplerini ve ABD’de daimi ikamet izni olanları kapsamıyor.

9 HAZİRAN’DAN İTİBAREN

Bu yasakların 9 Haziran Pazartesi günü yürürlüğe girmesi bekleniyor. Trump yönetimi, bu kararı ulusal güvenlik endişeleriyle ve Dışişleri Bakanlığı raporlarına dayanarak aldığını belirtti. Yasaklanan ülkelerin pasaport ve seyahat belgesi güvenlik prosedürlerinin yetersiz olduğu ve vatandaşlarının ABD’de vize sürelerini aşma oranlarının yüksek olduğu iddia edildi.