Trump’tan Biden’a erişim engeli: ‘Kovuldun Joe!’

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Trump, “Joe, kovuldun!” ifadelerini kullandı. Truth sosyal medya platformu üzerinden açıklama yapan Trump, Biden’ın güvenlik izinlerini iptal ettiğini duyurdu. “Joe Biden’ın gizli bilgilere erişiminin devam etmesine gerek yok” diyen Trump, “Biden’ın güvenlik izinlerini derhal iptal ediyor ve günlük istihbarat brifinglerini durduruyoruz” ifadelerini kullandı. İlk döneminin ardından görevi 2021’de Biden’a devrettikten sonra kendisinin güvenlik izinlerinin Biden tarafından iptal edildiğini hatırlatan Trump, “Biden, zayıf hafızadan muzdarip olduğunu ve en iyi döneminde bile hassas bilgiler konusunda ona güvenilemeyeceğini ortaya koydu” dedi. Trump, ‘Çırak’ yarışmasında sunucu olduğu dönemde kullandığı repliğini kullanarak “Kovuldun Joe” dedi.