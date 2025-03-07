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Trump'tan Biden videosu: Ulusal kabusumuz nihayet sona erdi

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#Trump#Biden#ABD Başkanı
Trumptan Biden videosu: Ulusal kabusumuz nihayet sona erdi
Oluşturulma Tarihi: Mart 07, 2025 12:04

ABD Başkanı Donald Trump, eski ABD Başkanı Joe Biden yönetimini eleştiren bir videoyla, "Aşağılanmayla, içeride başarısızlıkla ve dışarıda utançla geçen dört uzun yılın ardından, ulusal kabusumuz nihayet sona erdi." mesajını paylaştı.

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Trump, Truth Social sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, Biden'ın başkanlık dönemi ve kendisinin Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile görüşmesinden görüntülere yer verdi.

Biden'ın uçak merdivenlerinde ayağı kaydığı görüntünün paylaşıldığı videoda, "Aşağılanmayla, içeride başarısızlıkla ve dışarıda utançla geçen dört uzun yılın ardından, ulusal kabusumuz nihayet sona erdi." ifadesi kullanıldı.

Videoda, eski ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris, Biden'ın eşi Jill Biden'ın görüntülerine yer verilirken, "Sağduyu geri geldi. Amerika geri döndü." mesajı verildi.

Reklam olarak tanımlanan videoda, Trump'ın tekrardan göreve gelmesinin ardından elde ettiği kazanımlar listelenirken, "(Trump) Dünyanın dört bir yanında, bitmek bilmeyen savaşları durdurmaya çalışıyor." ifadesi sırasında, başkanın Zelenskiy ile görüşmesinden görüntüler kullanıldı.

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Videoda son olarak, "Halkın egemenliğini geri getirmek için yönetici elitle karşı karşıya geliyor." ifadesi dile getirilirken, reklamın Trump'ın kıdemli danışmanı Elon Musk'ın kurduğu "America PAC" siyasi eylem komitesi tarafından hazırlandığı kaydedildi.

 

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#Trump#Biden#ABD Başkanı

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