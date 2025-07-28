Trump'tan Beyonce çağrısı: Yargılansın

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ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social platformundan yaptığı paylaşımda, Demokratların seçim kampanyası sürecinde destek almak amacıyla şarkıcı Beyonce'ye 11 milyon dolar ve televizyon yıldızı Oprah Winfrey'e ise 3 milyon dolar ödediğini ileri sürdü.

Ünlü isimlerin somut hiçbir katkı sunmadan milyonlarca dolarlık ödeme aldığını iddia eden Trump, "Bu ödemeler, kitap ve kayıtlarda usulsüz biçimde gösterildi. Destek karşılığı ödeme yapılması tamamen yasa dışıdır. Bu durumun üzeri örtülemez." ifadelerini kullandı.

Trump, seçimlerdeki rakibi Demokrat Kamala Harris'i de hedef alarak, "Kamala ve destek ödemesi alan herkes yasayı çiğnedi. Hepsi yargılanmalı." değerlendirmesinde bulundu.

ABD'de 5 Kasım 2024'teki başkanlık seçimlerinde Demokratların adayı Kamala Harris'in kampanyasında, Bruce Springsteen ve Stevie Wonder gibi sanatçılar sahne almıştı. Ayrıca Oprah Winfrey ve Beyonce gibi isimler de kampanyaya katılarak Harris'e desteklerini dile getirmişti.

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BEYONCE'NİN HENÜZ YAYIMLANMAMIŞ ŞARKILARI ÇALINDI

ABD'li ünlü şarkıcı Beyonce'nin Atlanta'daki dört gecelik Cowboy Carter turnesi öncesinde yayımlanmamış şarkılarını da içeren dijital materyalleri çalınmıştı.

CNN'in haberine göre, Atlanta polisi, söz konusu hırsızlık olayının 8 Temmuz'da, Beyonce'nin koreografı Christopher Grant ile dansçısı Diandre Blue’ya ait kiralık bir aracın camının kırılmasıyla gerçekleştiğini açıklamıştı.

Grant ve Blue, araçlarını bir restoranın önüne park ettikten sonra içeri girdiklerini, döndüklerinde ise arka camın kırık olduğunu ve iki valizin çalındığını belirtmişti.

alınan valizlerin içerisinde Beyonce’ye ait "müzik dosyaları, henüz yayımlanmamış şarkılar, geçmiş ve gelecekteki sahne şovlarına ait planları" bulunan 5 harici belleğin bulunduğu kaydedilmişti.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlatırken, hırsızlık şüphesiyle 1 kişi hakkında yakalama kararı çıkarılmıştı.