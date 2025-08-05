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Trump'tan gazetecileri şaşırtan hareket… Beyaz Saray'ın çatısından nükleer füze mesajı

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#Trump#Beyaz Saray#Nükleer Füze
Trumptan gazetecileri şaşırtan hareket… Beyaz Sarayın çatısından nükleer füze mesajı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 05, 2025 21:17

ABD Başkanı Donald Trump, ve beraberindeki heyet Beyaz Saray'ın çatısına çıktı. Çatıdan gazetecilerin sorularını cevaplayan Trump, “Ne inşa edeceksiniz?" sorusuna "Füzeler, nükleer füzeler" diye cevap verdi.

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ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray’ın çatısında yanındaki heyetle birlikte yürüdüğü sırada bir gazetecinin "Ne inşa edeceksiniz?" sorusuna "Füzeler, nükleer füzeler" yanıtını verdi.

Trumptan gazetecileri şaşırtan hareket… Beyaz Sarayın çatısından nükleer füze mesajı

TRUMP BEYAZ SARAY'IN ÇATISINA ÇIKTI

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray’ın çatısında yanındaki heyetle birlikte görüldü. Bir gazetecinin "Ne inşa edeceksiniz?" sorusuna Trump, "Füzeler, nükleer füzeler" cevabını verdi. Beyaz Saray, Trump’ın Beyaz Saray çatısında bulunma nedeni veya söz konusu "nükleer füze" ifadesine ilişkin henüz resmi bir açıklama yapmadı.

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Trumptan gazetecileri şaşırtan hareket… Beyaz Sarayın çatısından nükleer füze mesajı

 

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#Trump#Beyaz Saray#Nükleer Füze

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