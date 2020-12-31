MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya HaberleriTrump'tan beklenmedik hamle! Erken döndü
GeriDünya Trump'tan beklenmedik hamle! Erken döndü
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Dünya
AA - Fotoğraf: AFP
Haber Giriş: 31.12.2020 - 20:32 | Son Güncelleme:

Trump'tan beklenmedik hamle! Erken döndü

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Trump'tan beklenmedik hamle! Erken döndü
Abone Olgoogle-news

ABD Başkanı Donald Trump, Florida ziyaretini erken bitirerek yılbaşını geçirmek üzere Beyaz Saray'a döndü.

Noel tatilini geçirmek üzere 23 Aralık'ta gittiği Florida'da yeni yıla girmeye hazırlanan Trump, sürpriz şekilde bu sabah tatilini erken bitirerek başkent Washington DC'ye geçti ve yılbaşına Beyaz Saray'da girmeye karar verdi.

Amerikan basınına yansıyan haberlerde, Trump'ın Georgia'da 5 Ocak'ta yapılacak ikinci tur Senato seçimleri ve 6 Ocak'ta Kongrede başkanlık seçimlerinin sonucunu resmileştirecek oturumun detayları ile ilgilenmek üzere ziyaretini kısa kestiği belirtildi.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle