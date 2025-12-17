Trump’tan BBC’ye 10 milyar dolarlık tazminat davası

Haberin Devamı

İngiliz mahkemelerinde açılabilmesi için tanınan sürenin bir yıldan fazla bir süre önce dolması nedeniyle Florida Güney Bölgesi Federal Mahkemesi’nde açılan davada Trump, BBC’den iftira gerekçesiyle 5 milyar dolar (yaklaşık 213 milyar TL), Florida eyaletinin ticari uygulamalar yasasının ihlali gerekçesiyle de 5 milyar dolar olmak üzere toplam 10 milyar dolar (yaklaşık 427 milyar TL) tazminat talep etti.

BBC SAVUNMA YAPACAK

Öte yandan BBC’den bir sözcü, tazminat davasına ilişkin “Daha önce de açıkça söylediğimiz gibi, bu davada savunma yapacağız” açıklamasında bulundu. Trump’ın ikinci kez göreve geldiği başkanlık seçiminden bir hafta önce yayımlanan belgeselde “barışçıl protesto” vurgusu yaptığı cümleler montajlanmış ve “Kongre Binası’na doğru yürüyeceğiz... Ve ben de orada sizinle olacağım. Ve kavga edeceğiz. Deli gibi kavga edeceğiz” şeklinde yer almıştı. Skandal nedeniyle kasım ayında BBC Genel Müdürü Tim Davie ile Haber Dairesi Üst Yöneticisi Deborah Turness istifa etmişti.