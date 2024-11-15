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Trump'tan avukatlarına üst düzey görevler...

Güncelleme Tarihi:

#Trump#Abd#Avukat
Trumptan avukatlarına üst düzey görevler...
Oluşturulma Tarihi: Kasım 15, 2024 16:53

ABD'nin 47. Başkanı seçilen Donald Trump, avukatları Todd Blanche, Emil Bove ve John Sauer'i Adalet Bakanlığında üst düzey görevlere getireceğini duyurdu. Trump dün Adalet Bakanlığına, Florida'dan Kongre üyesi Matt Gaetz'i aday gösterdiğini açıklamıştı.

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CNN'in haberine göre, Trump yaptığı yazılı açıklamada, Blanche'ı başsavcı yardımcısı, Bove'u başsavcı yardımcısının baş asistanı ve Sauer'i baş hukuk danışmanı olarak atayacağını belirtti.

Blanche'in ayrıca Adalet Bakanlığında farklı sorumluluklar da üstleneceğini kaydeden Trump, "John, ABD Yüksek Mahkemesi'nde Yargıç Antonin Scalia için çalışmış, 6 yıl Missouri Başsavcısı olarak görev yapmış ve ABD Yüksek Mahkemesi ve diğer Temyiz Mahkemeleri'nde tecrübeye sahip, ustalık sahibi bir ceza hukuku avukatıdır." ifadesini kullandı.

Blanche ve Bove, "sus payı" davasında Trump'ı savunmuş, Sauer ise, 6 Ocak Kongre baskınındaki rolü ve 2020 Başkanlık seçimlerine müdahale iddiaları davasında, Trump'ın avukatlığını yapmış ve Yüksek Mahkeme'nin bu davada, "başkanın bazı konularda dokunulmazlığı olduğu" yönündeki kararın çıkmasında önemli rol oynamıştı.

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#Trump#Abd#Avukat

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