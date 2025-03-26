Trump'tan Avrupa'ya son darbe!

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The Atlantic dergisinin genel yayın yönetmeni Jeffrey Goldberg'in yanlışlıkla Yemen'deki savaş planlarının konuşulduğu bir mesajlaşma zincirine dahil edilmesi ABD'de gündeme bomba gibi düştü.

Goldberg, dün "Trump yönetimi yanlışlıkla savaş planlarını mesajla bana gönderdi" başlığıyla kaleme aldığı yazıda, kendisinin önce ulusal güvenlik yetkililerinin yer aldığı bir Signal grubuna eklendiğini daha sonra Hegseth'in gruba gönderdiği mesajda, Yemen'e düzenlenecek saldırılara ilişkin detayların yer aldığını açıklamıştı.

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Mike Waltz'ın 11 Mart'ta Signal'de kendisiyle bağlantı kurduğunu ve iki gün sonra Yemen'deki Husilere karşı saldırıları tartıştıkları "Houthi PC Küçük Grubu" adlı bir mesajlaşma zincire katılmaya davet edildiğini belirten Goldberg, yazısında, "ABD ulusal güvenlik yetkilileri, Yemen'de yaklaşan askeri saldırılarla ilgili bir grup sohbetine beni de dahil ettiler. Önce bunun gerçek olduğunu düşünmedim. Bir süre sonra bombalar düşmeye başladı." ifadelerini kullanmıştı.

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Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü Brian Hughes da olayı teyit etmişti.



Uzmanlara göre Ulusal Güvenlik Danışmanı Mike Waltz, ulusal güvenlikle ilgili bir eylemi Signal üzerinden koordine ederek Casusluk Yasası’nın hükümlerini ihlal etmiş oldu.

Eleştirilen hedefindeki Ulusal Güvenlik Danışmanı dün konuk olduğu Fox News'da, kamuoyunda tartışmalara neden olan Yemen savaş planlarının sızması olayını değerlendirdi.Olaya ilişkin tüm sorumluluğu üstlendiğini belirten Waltz, "Evet utanç verici, olayı araştıracağız." ifadesini kullandı.

ABD'li gazeteci Goldberg'ün gruba nasıl dahil olduğunu bilmediğini söyleyen Waltz, olayın araştırılması için ABD Başkanı Donald Trump'ın kıdemli danışmanı Elon Musk ile görüştüğünü kaydetti.

Goldberg'le herhangi bir tanışıklığı olmadığını savunan Waltz, kendisinin grupta olduğunu fark etmediğini söyledi.

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Söz konusu konuşmalar arasında "gizli" bilgi olmadığını söyleyen Waltz, yine de bu konuşmaların paylaşılmamasını tercih edeceğini belirtti.



ABD Başkanı Trump ise bu konunun bazı medya unsurları tarafından çok büyütüldüğünü savundu.

Signal grubuna eklenen Jeffrey Goldberg'in editörlüğünü yaptığı The Atlantic dergisine yüklenen Trump, "Atlantic dergisi kimsenin umurunda değil. (Ulusal Güvenlik Danışmanı) Mike Waltz çok iyi bir adam ve iyi işler çıkarmaya devam edecek. Waltz’un özür dilemesine gerek yok." dedi.

ABD Başkanı, söz konusu grupta herhangi bir gizli bilgi ya da belgenin paylaşılmadığına vurgu yaparak, "Signal yazışma grubunda Husi saldırılarına ilişkin gizli bir bilgi yoktu." değerlendirmesini yaptı.

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ABD ulusal güvenlik ekibinden çok memnun olduğunu dile getiren Trump, "Ulusal güvenliğimiz şu anda hiç olmadığı kadar güçlü." diye konuştu.



Trump medya önünde ekibine övgüler yağdırsa da Politico’ya konuşan hükümet kaynakları, başkanın bir-iki gün içerisinde Waltz hakkında karar vereceğini öne sürüyor.



ABD'li New York Times gazetesinin bugün yayınladığı analize göre, güvenlik ihlali skandalı ABD ve Avrupa arasındaki uçurumu biraz daha açtı.

Trump hükümetinden yetkililerin Avrupa'ya yönelik küçümsemelerini başından beri saklamadığını belirten NYT, "Avrupa Artık Trump'ın Ekibinin Arkasından Ne Dediğini Biliyor: Acınası" başlıklı haberinde şu ifadeleri kullandı:



"Küçümseme kapalı kapılar ardında daha da yüksek sesle dile getiriliyor gibi görünüyor. Yazılı mesajda yer alan yorumlar, nesiller boyu kurulması ve güçlendirilmesi gereken, ancak Trump yönetiminin birkaç hafta içinde zayıflatmayı başardığı dünyanın en köklü ittifaklarından birine atılan son darbe niteliğinde."

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AB'nin en üst düzey diplomatı Kaja Kallas'ın geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamaya dikkat çeken NYT, Avrupa'nın askeri açıdan daha bağımsız hale gelme planlarına değindi:

"Amerika Birleşik Devletleri'nden ayrılmak pahalı bir ihtimal. Avrupa Birliği yaklaşık 865 milyar dolar değerinde bir girişim başlattı bile. Grup sohbeti sızıntısı ayrılığın neden gerekli olduğunun bir kez daha altını çiziyor. Amerika Birleşik Devletleri ne söylemde ne de pratikte bir zamanlar olduğu gibi güvenilir bir müttefik değil.

Hassas askeri planların daha güvenli bir iletişim aracı yerine bir mesajlaşma uygulamasında tartışılması son derece olağandışı ve muhtemelen yasadışıdır."



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Goldberg tarafından görüntülenen tartışmalar arasında, Yemen'e saldırının aciliyeti konusunda ikna olmamış görünen Vance'in yorumlarının yanı sıra, ABD'nin kilit nakliye rotasına yönelik tehdidi ortadan kaldırması için Avrupalılardan ve diğer ülkelerden ne bedel beklenmesi gerektiğine dair konuşmalar yer alıyor.

Toplantıda konuşulan hava saldırıları Kızıldeniz'deki Husi saldırılarını önlemek üzere tasarlanmıştı. Ele geçirilen konuşma kayıtlarına göre, ABD Başkan Yardımcısı JD Vance'in Amerikan çıkarlarına uygun olmadığını savunduğu planlara itiraz ettiği ve "Avrupa'yı tekrar kurtarmaktan nefret ediyorum" dediği görülüyor.

Vance yazışmada "ABD ticaretinin yüzde üçü, Avrupa ticaretinin ise yüzde kırkı Süveyş'ten geçiyor. Halkın bunu bunun neden gerekli olduğunu anlamaması gibi gerçek bir risk var. Bunu yapmak için en güçlü neden, Başkan'ın da dediği gibi, bir mesaj göndermektir." ifadelerini kullanırken Savunma Bakanı Pete Hegseth şöyle cevap veriyor;

"Avrupa'nın 'beleşçiliğinden' duyduğunuz rahatsızlığı tamamen paylaşıyorum. Bu acınası bir şey. Ancak bunu yapabilecek tek ülke biziz, başka kimse yaklaşamaz bile."