Trump’tan ateşkes tehdidi: ‘Rehineleri bırakın yoksa kıyamet kopacak’

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Gazze’de 15 ay süren çatışmaların ardından varılan ateşkes, tarafların karşılıklı suçlamaları ve sert açıklamalarıyla sarsılırken, ABD Başkanı Donald Trump, Hamas’ı tehdit etti. Hamas’ın İsrail’in ateşkes şartlarını ihlal etmesini gerekçe göstererek rehine takasını askıya aldığını duyurmasının ardından Trump, “rehinelerin hepsi cumartesi saat 12.00’ye kadar serbest bırakılmazsa kıyametin kopacağı” açıklamasında bulundu.

İSRAİL İHLAL ETTİ

Hamas’ın askeri kanadı El-Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde, 15 Şubat’ta yapılması beklenen altıncı tur esir takasının İsrail’in ateşkes anlaşmasındaki taahhütlerini yerine getirmediği gerekçesiyle askıya alındığını açıklamıştı. Karara gerekçe olarak, İsrail’in “Gazze’deki zorla yerinden sürülmüş Filistinlilerin topraklarına dönüşünü geciktirerek, saldırılara devam ederek ve bölgeye tıbbi yardımının girişini engelleyerek” ateşkesi ihlal etmesi gösterilmişti.

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‘HEPSİNİ BIRAKIN’

Önceki gün Beyaz Saray’da gazetecilere konuşan ABD Başkanı, ateşkesle ilgili soruya “Rehinelerin hepsi cumartesi günü saat 12.00’a kadar iade edilmezse, konuşacak bir şey kalmaz ve kıyametin kopmasına izin verin derim” diye konuştu. Trump, ayrıca rehinelerin parça parça değil, tamamının iade edilmesi gerektiğini ekledi. “Kıyamet kopar” ifadesiyle tam olarak neyi kastettiği sorulduğunda ise “Öğreneceksiniz, Hamas da ne demek istediğimi öğrenecek” yanıtını verdi.

NETANYAHU’DAN AYNI TEHDİT

İsrail Başbakanı Netanyahu da dün akşam saatlerinde gerçekleştirilen güvenlik kabinesi toplantısı sonrasında bakanlara konuşma yasağı getirirken, “Hamas esirleri cumartesi günü serbest bırakmazsa ateşkesin iptal olacağını ve çatışmaların devam edeceği” tehdidinde bulundu.

HAMAS: TEHDİT YARAMAZ

Hamas’ın üst düzey yetkililerinden Sami Ebu Zuhri, “Trump, her iki tarafın da saygı göstermesi gereken bir anlaşma olduğunu ve esirleri geri getirmenin tek yolunun bu olduğunu hatırlamalıdır. Tehdit dilinin hiçbir değeri yoktur” dedi. Trump, İsrailli aşırı sağcı politikacılardan destek gördü. Maliye Bakanı Bezalel Smotrich sosyal medyada rehinelerin bırakılmasına atıfta bulunarak “Hepsi, şimdi” yazarken, ateşkes yüzünden hükümetten ayrılan Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir de “Trump haklı! Yok etmeliyiz” paylaşımı yaptı.

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MISIR: İİT TOPLANACAK

Öte yandan Mısır’ın önerisiyle, İslam İşbirliği Teşkilatının (İİT) olağanüstü toplanacağı duyuruldu. 27 Şubat’ta Kahire’de yapılması planlanan acil Arap zirvesinin ardından İİT’nın bakanlar düzeyinde toplanması konusunda prensipte anlaşıldığı belirtildi.

19 Ocak’ta yürürlüğe giren anlaşma gereği, 42 gün sürecek ilk aşamanın 16’ncı gününde ikinci aşama için görüşmelerin başlaması planlanıyordu.

ÜRDÜN KRALI ABDULLAH BEYAZ SARAY’DA: ‘MISIR’IN PLANINI BEKLEYELİM’

Gazze Şeridi’nin kontrolünü ele geçirme planında ısrar eden ABD Başkanı Trump, Filistinlileri kalıcı olarak kabul etmedikleri takdirde Ürdün ve Mısır’a yapılan yardımların kesileceği tehdidinde bulunurken, dün Beyaz Saray’da Ürdün Kralı Abdullah’ı ağırladı.

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Görüşme sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlayan Kral Abdullah, aralarında Suudi Arabistan ve Mısır’ın da olduğu Arap ülkelerinin Filistinliler konusunda herkesin yararına olan bir planın nasıl hayata geçirilebileceği konusunda görüşmeler yaptıklarını ve bu görüşmeleri beklemeleri gerektiğini belirterek, “Mısırlıların görüşlerini ortaya koymalarını bekleyelim” değerlendirmesini yaptı.

ORTAK ARAP DURUŞUMUZ

Trump’ın ‘bir barış adamı olduğunu’ söyleyen Kral Abdullah görüşme sonrası X hesabından yaptığı paylaşımda ise, “Ürdün’ün Filistinlilerin yerinden edilmesine karşı kararlı duruşunu yineledim. Bu ortak Arap duruşudur. Önceliğimiz Filistinlileri yerinden etmeden Gazze’yi yeniden inşa etmek olmalıdır” açıklamasında bulundu.

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Trump da bir soru üzerine, Gazze’yi “ABD’nin yetkisi altına” alacaklarını kaydederek, “Satın almayacağız. Orada satın alacak bir şey yok. Gazze’yi devralacağız ve elimizde tutacağız” ifadelerini yineledi.