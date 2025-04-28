Trump'tan ateşkes açıklaması: 'Zelenski Kırım'dan vazgeçmeye hazır'

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Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in "ateş etmeyi bırakması" ve Şubat 2022'de başlayan savaşı sonlandıracak bir anlaşma imzalaması gerektiğini vurguladı.

Trump'ın açıklamaları, Papa Francis'in cenaze töreninde Zelenski ile bir araya gelmesinin ardından geldi. İki lider arasındaki görüşme, Şubat ayında Beyaz Saray'da yaşanan gerginliğin ardından ilişkilerin yumuşamaya başladığı yönünde yorumlara neden oldu.

New Jersey'deki Bedminster'da gazetecilere konuşan Trump, Zelenski'nin Kırım'dan "vazgeçmeye" hazır olup olmadığı sorusuna, "Sanırım öyle" yanıtını verdi. Ukrayna liderinin daha önce Kırım'ı asla bırakmayacağını defalarca dile getirmesine rağmen, Trump, Vatikan'daki görüşmelerinde Kırım'ın kaderini "kısaca" ele aldıklarını ifade etti.

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Zelenski ve Trump'ın Aziz Petrus Bazilikası'ndaki görüşmesi

'TRUMP SABIRSIZ DAVRANIYOR'

AFP'nin haberine göre, son günlerde Trump'ın Putin'e karşı daha sabırsız davranmaya başladı. Pazar günü Putin'den ne istediği sorulan Trump, "Onun ateş etmeyi bırakmasını, oturmasını ve bir anlaşma imzalamasını istiyorum. Bir anlaşmanın sınırlarına sahibiz, buna inanıyorum ve onun anlaşmayı imzalamasını istiyorum" yanıtını verdi.

Zelenski ile yaptığı son görüşmenin "iyi geçtiğini" kaydeden Trump, görüşmeler sırasında süren bombardımana ise "şaşırdığını" söyledi. Putin'e yönelik "hayal kırıklığını" vurgulayan Trump, "Rusya'nın füzeler fırlatmasından çok hayal kırıklığına uğradım. Çok hayal kırıklığına uğradım" açıklamasını yaptı.

Putin, şu ana kadar barış görüşmelerine ilişkin net yorum yapmaktan kaçındı. Geçmiş açıklamalarında Rusya'nın operasyonun hedefine ulaşmakta kararlı olduğunu bildiren Putin, barış görüşmelerindeki en büyük engelin Kremlin'in değil Kiev'in talepleri olduğunu ifade etti.

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'BİRKAÇ GÜN İÇİNDE NELER OLACAĞINI GÖRECEĞİZ'

Trump, bir gazetecinin "Putin'e güveniyor musunuz?" sorusuna, ayrıntılara girmeden, "Yaklaşık iki hafta içinde (bu konuda) size haber vereceğim" yanıtını verdi. Ukrayna lideriyle ilişkisinin "asla kötü olmadığını" anlatan Trump, Zelenski'nin kendisine "daha fazla silaha ihtiyacı olduğunu" söylediğini aktardı.

Trump, Vatikan'daki görüşmede Zelenski için "daha sakin" nitelendirmesi yaparak, şunları sözlerine ekledi:

"Bence toplantı iyi geçti. Önümüzdeki birkaç gün içinde neler olacağını göreceğiz. Bence (Zelenski) durumu anlıyor ve bir anlaşma yapmak istiyor. (Daha önce) bir anlaşma yapmak isteyip istemediğini bilmiyorum."

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Trump, geçtiğimiz afta yaptığı bir açıklamada, Putin'in barış görüşmelerinde "yavaş davrandığını" savunarak, "Rus liderin kendisini oyaladığını" düşünmeye başladığını açıklamıştı.

ÇATIŞMALAR DURMADI: BEYAZ SARAY 'GÖRÜŞMELERDEN ÇEKİLİRİZ' DEDİ

Rusya, Vatikan görüşmelerinin hemen ardından Ukrayna'nın doğusuna insansız hava araçları ve füze saldırıları düzenledi. Yetkililer, saldırılarda dört kişinin hayatını kaybettiği, bir düzineden fazla kişinin de yaralandığı bilgisini verdi.

Ukrayna, pazar günü Rusya'nın Bryansk bölgesine "geniş çaplı" bir insansız hava aracı saldırısı gerçekleştirdi. Bölge valisinin açıklamasına göre, saldırıda bir sivil yaşamını yitirirken, bir kişi de yaralandı.

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Beyaz Saray, ateşkes görüşmelerinde hızlı bir ilerleme sağlanmazsa arabulucu rolünden çekilebileceğini duyurdu. Trump ise süreç için "iki hafta" süre tanıdığını vurguladı.

NBC News'e konuşan ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, bu haftanın kritik önem taşıdığını vurgulayarak, şunları dile getirdi:

"Kavgayı durduracak bir anlaşmaya yakınız ama yeterince yakın değiliz. Bence bu çok kritik bir hafta olacak."

Rubio, ABD'nin ilgilenmesi gerek başka çok sayıda bölge olduğunun altını çizdi.

ABD, KIRIM'IN İLHAKINI TANIYABİLİR

The Telegraph'ın iddiasına göre, Washington, barış planının detaylarını kamuoyuyla paylaşmadı. Ancak Beyaz Saray, cephe hattının dondurulması ve çatışmaların sona ermesi karşılığında Rusya'nın Kırım üzerindeki kontrolünün tanınmayı değerlendiriyor.

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Rusya, üç yıl önce başlattığı işgalin ardından Ukrayna'nın doğu ve güneyindeki dört bölgeyi ilhak ettiğini öne sürdü. Moskova, bu bölgelerde tam askeri kontrol sağlayamasa da Kırım dahil Ukrayna topraklarının yaklaşık yüzde 20'sini ele geçirdi.

Kiev yönetimi, Rus topraklarındaki operasyonlarının devam ettiğini duyururken, Rusya Savunma Bakanlığı, Kursk'taki bütün yerleşim birimlerinin ele geçirildiğini bildirdi. Rusya, Kuzey Kore'ye Kursk'un geri alınmasında askerlerinin gösterdiği çabadan ötürü teşekkür etti.

ALMANYA'DAN KİEV'E: 'KABUL ETMEYİN'

ARD'ye bir demeç veren Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius, Ukrayna'nın Trump'ın önerdiği anlaşmadaki tüm şartları kabul etmemesi gerektiğini söyledi. Pistorius, "Kiev, ateşkesin toprak tavizleri içerebileceğini biliyordu. Ancak bunlar kesinlikle ABD başkanının son teklifindeki kadar ileri gitmeyecek" diye konuştu.

Avrupa, Ukrayna görüşmelerinde daha etkin bir rol oynamak için çaba gösteriyor. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Trump ve Zelenski ile Vatikan'daki görüşmelere katıldı.

Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius

'ÖN KOŞULLAR OLUŞTU'

Rusya, hafta sonunda Kursk'un kurtarıldığını duyurdu. Öte yandan, Zelenski, Ukrayna ordusunun "Rus topraklarındaki varlığını sürdürdüğünü" iddia etti. Kiev yönetimi, Kursk'u elinde tutarak Rusya'ya karşı pazarlık kozu elde etmeyi amaçlıyordu. Rusya Savunma Bakanlığının iddiasına göre, Kursk'ta 60 binden fazla Ukraynalı hayatını kaybetti.

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Rubio'nun Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile telefonda görüştüğünü duyurdu. İki bakan, uzun vadeli bir barış için müzakerelerin başlatılmasına yönelik "ön koşulların" oluştuğunu belirtti.

Rusya, ele geçirdiği toprakları korumakta kararlı olduğunu vurgularken, Kiev'in silahsızlandırılmasını ve Batı'nın verdiği askeri desteğin kesilmesini talep etti.