Trump’tan anlaşmaya son dakika müdahalesi

Axios ve New York Times’a konuşan ABD’li yetkililer, Trump’ın cuma günü Beyaz Saray’daki Durum Odası’nda düzenlenen toplantıda müzakere ekibinin hazırladığı taslak metni değerlendirdiğini ve bazı maddelerin yeniden düzenlenmesini istediğini aktardı. Haberlere göre Trump’ın talep ettiği değişiklikler arasında İran’ın zenginleştirilmiş uranyum stoklarının geleceği ve nükleer faaliyetlerine ilişkin yükümlülüklerin ayrıntıları öne çıkıyor. ABD’li kaynaklar tarafların bir çerçeve metin üzerinde önemli ölçüde ilerleme kaydettiğini ancak Trump’ın anlaşmanın kendi kırmızı çizgilerini tam olarak karşılamasını istediğini belirtiyor. Revize edilen metnin yeniden İran tarafına iletildiği belirtilirken, Tasnim Haber Ajansı’na göre, İran, Tahran ve Washington arasındaki olası mutabakat zaptı metninde yeni değişiklikler uygulayacak.

‘ACELEMİZ YOK’

Trump hafta sonu Fox News’e yaptığı açıklamada anlaşma konusunda aceleci davranmayacağının sinyalini verdi. ABD Başkanı, İran ile görüşmelerin “yavaş ama emin adımlarla” ilerlediğini belirterek, “Sahip olmam gereken tek garanti, nükleer silah olmayacağıdır” dedi. İran tarafı da henüz nihai metni kabul etmiş değil. İranlı yetkililer son taslağın değerlendirme aşamasında olduğunu belirtirken, nihai kararın İran liderliğinin onayına bağlı olduğu ifade edildi. İran devlet medyası anlaşmanın yaptırımların hafifletilmesi ve dondurulmuş bazı İran varlıklarının serbest bırakılması gibi ekonomik kazanımlar içerebileceğini öne sürse de Beyaz Saray bu yöndeki iddiaları doğrulamıyor.