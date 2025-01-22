Trump'tan 'adil davranış' personeli için ücretli izin emri

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ABD Başkanı Donald Trump, kısaca "DEI" olarak adlandırılan "çeşitlilik, eşitlik ve kapsayıcılık" çalışanlarının ücretli izne çıkarılması talimatını verdi.

ABD Personel Yönetim Ofisi (OPM), yayımladığı yazıyla tüm DEI çalışanlarının yerel saatle 17.00'a kadar ücretli izne çıkarılmasını emretti.

OPM ayrıca, DEI ile ilgili tüm web sitelerinin ve sosyal medya hesaplarının kapatılması, tüm eğitimlerin iptal edilmesi ve tüm sözleşmelerin sona erdirilmesi talimatını verdi.

Trump'ın Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "DEI"ye ilişkin kararı doğruladı.

Karar, Trump'ın “radikal ve savurgan hükümet DEI programlarına ve ayrıcalıklarına son verilmesi” başlıklı kararnameyi imzalamasının ardından alındı.