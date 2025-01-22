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Trump'tan 'adil davranış' personeli için ücretli izin emri

Güncelleme Tarihi:

#Trump#Ücretli İzin#Çeşitlilik Eşitlik Ve Kapsayıcılık
Trumptan adil davranış personeli için ücretli izin emri
Oluşturulma Tarihi: Ocak 22, 2025 09:24

ABD Başkanı Trump, "çeşitlilik, eşitlik ve kapsayıcılık" personelinin ücretli izne çıkarılmasını emretti. Personel ile ilgili tüm web sitelerinin ve sosyal medya hesaplarının kapatılması, tüm eğitimlerin iptal edilmesi ve tüm sözleşmelerin sona erdirilmesi talimatı verildi.

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ABD Başkanı Donald Trump, kısaca "DEI" olarak adlandırılan "çeşitlilik, eşitlik ve kapsayıcılık" çalışanlarının ücretli izne çıkarılması talimatını verdi.

ABD Personel Yönetim Ofisi (OPM), yayımladığı yazıyla tüm DEI çalışanlarının yerel saatle 17.00'a kadar ücretli izne çıkarılmasını emretti.

OPM ayrıca, DEI ile ilgili tüm web sitelerinin ve sosyal medya hesaplarının kapatılması, tüm eğitimlerin iptal edilmesi ve tüm sözleşmelerin sona erdirilmesi talimatını verdi.

Trump'ın Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "DEI"ye ilişkin kararı doğruladı.

Karar, Trump'ın “radikal ve savurgan hükümet DEI programlarına ve ayrıcalıklarına son verilmesi” başlıklı kararnameyi imzalamasının ardından alındı.

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#Trump#Ücretli İzin#Çeşitlilik Eşitlik Ve Kapsayıcılık

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