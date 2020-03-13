Trump’tan AB’ye virüs darbesi

KORONAVİRÜSÜN dünya ekonomisini sarsmaya başladığı bir dönemde en zordaki sektörlerden olan havacılığa ABD Başkanı Donald Trump’tan ağır bir darbe geldi. Trump, bir ay boyunca Avrupa’dan ABD’ye uçuşları yasakladı. Avrupa’dan ABD’ye günde ortalama 400 uçuş yapılıyordu. Yasak, kontrolsüz serbest dolaşıma olanak veren Schengen Bölgesi’ndeki 26 Avrupa ülkesinden yapılacak seyahatler için geçerli olacak. Kargo uçuşları için geçerli olmayan yasağa Avrupa Birliği’nden (AB) tepki geldi. AB Konseyi Başkanı Charles Michel ve AB Komisyonu Başkanı Ursula Von Der Leyen tarafından yapılan ortak açıklamada, tek taraflı ve danışılmadan alınmış olduğu belirtilen kararın tasvip edilmediği vurgulandı. Açıklamada, “Koronavirüs, herhangi bir kıtayla sınırlı olmayan ve tek taraflı eylemlerden ziyade işbirliği gerektiren küresel bir kriz” ifadelerine yer verildi. AB, Trump’ın Avrupa’nın virüsle mücadele konusunda yeterli adım atmadığı yönündeki eleştirilerini de reddetti.

TÜRKİYE YOK AMA...

Seyahat yasağı, ABD’ye gelme tarihinden 14 gün öncesine kadar Schengen Bölgesi’nde bulunmuş kişileri kapsıyor. Amerikan vatandaşları, Yeşil Kart sahipleri ve bunların eşleri ile çocukları geçici yasaktan etkilenmeyecek. Bununla birlikte ABD Dışişleri Bakanlığı, Amerikan vatandaşlarına Avrupa’ya seyahatlerini erteleme tavsiyesinde bulundu. Schengen Bölgesi’nde 22 AB üyesinin yanı sıra İzlanda, Norveç, İsviçre ve Liechtenstein yer alıyor. AB’den ayrılan İngiltere ve Schengen dışındaki AB üyeleri olan İrlanda, Bulgaristan, Romanya, Hırvatistan ve Kıbrıs için bu yasak geçerli olmayacak. Türkiye’den yapılan uçuşlara ilişkin bir kısıtlama da söz konusu değil.

Çin’in ardından dünyanın en kalabalık ikinci ülkesi Hindistan’da dün koronavirüs nedeniyle ilk ölüm kayıtlara geçti. Geçen ay Suudi Arabistan’a seyahat eden 76 yaşındaki adam hayatını kaybetti.

2281 vaka görülen Fransa’da tüm seviye eğitim kurumları tatil edildi.

Salgın nedeniyle İsrail’de de okullar kapatıldı. İsrail’de tespit edilen 109, Filistin’de ise 31 koronavirüs hastası bulunuyor.

NYT SAÇMALADI

ABD merkezli New York Times, internet sitesinde “Trump, Avrupa’dan seyahati 30 gün boyunca askıya aldı” başlıklı haberinde, Türkiye yasağa dahil olmamasına rağmen, Türkiye’den iki adet fotoğraf kullandı. Fotoğraflardan biri İstanbul’daki Kılıç Ali Paşa Camii’nin sterilizasyon çalışmalarını yansıtıyor. Türk bayrağının belli olduğu bir diğer fotoğraf ise Taksim Meydanı’ndan. Haber sitesinin manşetinde kullanılan skandal iki fotoğraf sosyal medyada tepkilere neden oldu. Cumhurbaşkanı Danışmanı Gülnur Aybet, “ABD Avrupa’yı koronavirüs nedeniyle yasakladı. Türkiye, yasaklı ülkeler listesinde dahi yok. Ancak başlığın altındaki fotoğraflar Türkiye’den. Böylesi durumlarda nedense bir anda Avrupalı oluyoruz” dedi.

Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro’nun basın danışmanı Fabio Wajngarten’e koronavirüs teşhisi kondu. Wajngarten, geçen hafta Florida Palm Beach’de ABD ve Brezilya liderlerinin görüştüğü toplantı ve akşam yemeğine katılmış, Instagram hesabından Trump ve ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence ile çektirdiği fotoğrafı paylaşmıştı.