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Trump'tan 43 ülkeye seyahat yasağı hazırlığı: Liste ifşa oldu

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#ABD#Trump#Seyahat
Trumptan 43 ülkeye seyahat yasağı hazırlığı: Liste ifşa oldu
Oluşturulma Tarihi: Mart 15, 2025 13:17

ABD Başkanı Trump’ın 43 ülkeyi kapsayan 3 kademeli seyahat yasağı listesi ortaya çıktı. Rusya, Trump’ın dostane ilişkiler kurmak istediği ülke olarak listede yer almadı. Yeşil kart sahiplerinin durumunun ne olacağı ise belirtilmedi.

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ABD Başkanı Donald Trump'ın, 43 ülkeyi hedef alan 3 kademeli seyahat yasağı listesi ortaya çıktı.

New York Times'ta yer alan habere göre, ilk döneminde 6 ülkeye seyahat yasağı uygulayan Trump'ın, yeni döneminde uygulayamayı planladığı yasak listesini genişletti.

İsminin açıklanmasını istemeyen kaynaklar; 11 ülkeye ABD'ye girişin kesin olarak yasaklanacağını, 10 ülkeye büyük ölçüde vize kısıtlaması uygulanacağını ve 22 ülkeye ise vize verilmesi konusunda eksiklerini tamamlası için süre tanınacağını belirtti.

Yasağın düzenlenme aşamasında olduğunu belirten kaynaklar, taslak listenin Dışişleri Bakanlığı tarafından birkaç hafta önce hazırlandığını ve Beyaz Saray'a ulaşana kadar değişikliklerin olabileceği konusunda uyardı.

Trumptan 43 ülkeye seyahat yasağı hazırlığı: Liste ifşa oldu

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Kaynaklar, taslağın büyük elçilik çalışanları ve istihbaratın güvenlik uzmanları tarafından incelendiğini vurguladı.

Kırmızı ve turuncu liste taslağında yer alan bazı ülkeler, Trump'ın ilk dönem seyahat yasakları kapsamında yaptırıma tabi tutulmuştu.

KIRMIZI LİSTE

Göreve gelmesinin hemen ardından Trump, Dışişleri Bakanlığı'nın “ABD'ye seyahat yasağı uygulanmasına neden olabilecek kadar bilgileri eksik ülkeleri belirlemesi” için bir kararname yayınladı.

Kaynaklar, Trump'ın 60 gün içerisinde tamamlanmasını emrettiği listenin birkaç gün içerisinde hazır olacağını ifade etti.

Tüm seyahatlerin yasaklanacağı belirtilen kırmızı listede; Afganistan, Küba, İran, Libya, Kuzey Kore, Somali, Sudan, Suriye, Venezuela, Yemen ve Butan ülkeleri yer aldı.

Trumptan 43 ülkeye seyahat yasağı hazırlığı: Liste ifşa oldu

TURUNCU LİSTE

ABD tarafından vize verilmesinin büyük ölçüde kısıtlanacağı ancak tamamen engellenmeyeceği belirtilen sarı listede; Belarus, Eritre, Haiti, Laos, Myanmar, Pakistan, Rusya, Sierra Leone, Güney Sudan ve Türkmenistan yer aldı.

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Turuncu listede yer alan ülkelere, turist vizesinin verilmeyebileceği ancak varlıklı iş insanlarının ABD'ye seyahat etmesine olanak tanınabileceği ifade edildi.

SARI LİSTE

Taslakta yer alan sarı listedeki ülkelere "şartlı vize" verileceği belirtilirken vize verilmesi konusunda eksiklerinin tamamlası için 60 gün süre tanınacağı vurgulandı.

Sarı listede; Angola, Antigua ve Barbuda, Benin, Burkina Faso, Kamboçya, Kamerun, Cape Verde, Çad, Kongo Cumhuriyeti, Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Dominika, Ekvator Ginesi, Gambiya, Liberya, Malavi, Mali, Moritanya, St Kitts ve Nevis, St Lucia, São Tomé ve Príncipe, Vanuatu ve Zimbabve yer aldı.

Sarı listede yer alan ülkelerin, 60 günlük süre sonunda eksik bilgileri tamamlamaları halinde turuncu ya da kırmızı listeye dahil edilebileceği belirtildi.

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Trumptan 43 ülkeye seyahat yasağı hazırlığı: Liste ifşa oldu

New York Times gazetesinin ulaştığı yasak listesi

RUSYA LİSTEDE YOK

Mevcut yeşil kart sahiplerinin muaf tutulup tutulmayacağı taslakta net olarak açıklanmazken, kararın ulusal güvenlik standartlarını yükseltmek için alınacağı ifade edildi.

3 listede de, Trump'ın dostane ilişkiler geliştirmek istediği Rusya yer almadı.

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#ABD#Trump#Seyahat

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