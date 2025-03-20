Trump’tan 3’üncü Dünya Savaşı iması! Ukrayna: Rusya saldırıları sürdürdü... Telefon görüşmesi ateşi kesemedi

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ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya lideri Vladimir Putin arasında Ukrayna savaşına çözüm bulmak için önceki gün yapılan telefon görüşmesi dünyayı gerilimde tutan krizi hafifletmediği gibi daha büyük karmaşaya yol açtı. Telefon görüşmesinde kayda değer tek madde olan “Tarafların birbirinin enerji alt yapısını 30 gün boyunca vurmama” maddesi dahi hayata geçirilemedi. Putin’i barış için ikna edebileceğini düşünmeye devam eden Trump önümüzdeki hafta sonu Suudi Arabistan’ın Cidde şehrine heyet göndererek Rus tarafıyla yeniden masaya oturacak.

ZELENSKİ TEPKİ GÖSTERDİ

Trump-Putin görüşmesinden hemen sonra ilk tepkiyi veren Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski’nin “Kimseye hakaret etmek istemiyorum. Ama biz Ukrayna olarak iştahlı Putin’in mönüsünde salata veya komposto olarak yer almak istemiyoruz. Biz olmadan bizim kaderimizin belirlenmesi bence doğru değil. Kimseyle işlerin böyle yürütüleceği konusunda anlaşmadık” demesi dikkat çekti.

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TRUMP İLE GÖRÜŞTÜ

Trump’ın Putin ile yaptığı 2.5 saatlik telefon görüşmesinden sonra kendisini arayarak daha net bilgi vereceğini de belirten Zelenski, “Bir hafta önce Cidde’de heyetlerimiz başarılı çalışma yapmıştı. Şimdi kendisiyle görüşerek önceki günkü telefon görüşmesi sonrasında atacağımız yeni adımları ele almak istiyorum” dedi. Putin’in Trump’a verdiği 30 gün süreyle Ukrayna alt yapısının vurulmaması sözünün önceki gece çiğnendiğine de işaret eden Zelenski, “Rus tarafı ateşkes sözü vermesine rağmen yine yüzün üzerinde kamikaze dronla topraklarımızdaki sivil altyapıyı hedef aldı. Sumi bölgesinde doğrudan hastaneyi vurdular. Ayrıca başkent Kiev ile 15 şehrimiz saldırıya uğradı” siteminde bulundu. Dün akşam saatlerinde ise Zelenski ile Trump’ın beklenen telefon görüşmesi yapıldı.

DÜNYA SAVAŞI İMASI

Öte yandan Fox News’a konuşan Trump, Ukrayna savaşının 3’üncü Dünya Savaşı’na dönüşmesi halinde ABD’nin müdahil olacağını söyledi. Ukrayna’da ateşkes çabalarının ABD askerini savaştan uzak tutmak için yapıldığını söyleyeyerek “Bakın şunu yapıyoruz, Amerikalılar müdahil değil. Komik bir şekilde 3’üncü Dünya Savaşı olursa (ABD askeri müdahil) olabilir. Ama biliyorsunuz, tuhaf şeyler oluyor” diye konuştu.

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RUSYA SAVUNMA BAKANLIĞI: ‘PUTİN EMİR VERDİ DRONLARIMIZI İMHA ETTİK’

Rusya Savunma Bakanlığı Putin’in verdiği Ukrayna’da enerji altyapısını vurmama emrini yerine getirdiklerini öne sürdü. Yapılan yazılı açıklamada Putin-Trump telefon görüşmesi sırasında enerji altyapı hedeflerini vurmama emrinin alınmasından hemen sonra Ukrayna’nın Nimolayev şehri istikametinde fırlatılan 7 dronun uzaktan imha edildiği vurgulandı. 30 gün süreyle Rusya ve Ukrayna’nın birbirinin enerji alt yapısını vurmama sözü aslında daha çok Rusya’nın işine geliyor. Rus tarafı geride bıraktığımız üç yıl boyunca Ukrayna’nın alt yapısını zaten yerle bir etmişti. Ukrayna ordusu son aylarda Rusya içlerinde petrol rafinerisiyle yakıt depolarını hedef alarak Moskova yönetimine çok daha büyük zarar verdirmeye başlamıştı.

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ESİR TAKASI YAPILDI

Rusya ve Ukrayna önceki akşamki ABD Başkanı Trump ve Rusya lideri Putin görüşmesi sonrasında dün esir takası yaptı. Kremlin’in açıklamasında göre Rusya 175 savaş esiriyle 22 ağır yaralı askeri Ukrayna’ya teslim etti. Ukrayna da karşılığında 175 Rus savaş esirini iade etti. Rusya, Ukraynalı yaralı esirleri “iyi niyet göstergesi” olarak iade ettiğini açıkladı. Ukrayna lideri Zelenski, en büyük savaş esiri değişimlerinden birinin gerçekleştirildiğini belirterek “Başta Birleşik Arap Emirlikleri olmak üzere tüm ortaklarımıza da bugünkü takası mümkün kıldıkları için minnettarız” dedi.