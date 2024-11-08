Trump’ın düşman listesi: Peşine düşmekle tehdit etti... İntikam yeminleri verdi

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ABD Başkanı Donald Trump’ın seçimdeki Demokrat rakibi Kamal Harris, daha önce Trump’ın “yargılamak istediği” kişiler olduğu uyarısında bulundu. Trump’ta benzer şekilde, yıllardır kendisine haksızlık ettiğini sayısız siyasi rakibinin peşine düşeceğini söyledi.

Kendi sosyal medya platformu Truth Social’da paylaşım yapan Trump, “içimizdeki düşmanlar” dediği rakiplerinden “intikam” almaya yemin ettiği paylaşımlarda bulundu.

Independent’ta yer alan habere göre, ilk sabıkalı ABD Başkanı olarak tarihe geçen Trump, kendi intikam listesi bulunduğu bilinen eski başkan Richard Nixon’dan çok şey öğrendiğini söyledi.

İşte Trump'ın daha önce peşine düşme sözü verdiği bazı siyasi rakipler ve kuruluşlar:

JACK SMİTH

Özel Danışman Jack Smith, Trump’a yönelik iki ayrı federal ceza davasını yürütüyordu. İlk dava, 2020 seçim sonuçlarını geçersiz kılma çabalarına, ikincisi ise gizli belgelerle ilgili iddialara dayanıyordu. Ancak, bu davaların akıbeti belirsizliğini koruyor. Trump, 2024 seçimlerini kazanması durumunda Smith’i görevden alacağını sıkça dile getirmişti. Trump, Ekim ayında yaptığı bir konuşmada, Smith’i hedef alarak, “Jack Smith’in akli dengesinin yerinde olmadığı düşünülmeli ve ülkeden atılmalı” dedi.

NANCY PELOSİ

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Trump’ın düzenli hedeflerinden biri de eski Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi oldu. Trump, Pelosi’yi "şeytan" olarak tanımlayarak, onun Çin ya da Rusya’dan daha tehlikeli olduğunu ifade etti.

Trump, 2020 Birliğin Durumu konuşmasında Pelosi’nin konuşma metnini yırtmasını eleştirerek, hapse girmesi gerektiğini savundu.

LİZ CHENEY

Trump, eski Cumhuriyetçi Temsilci Liz Cheney’i de hedef alan açıklamalar yaptı. Cheney, 6 Ocak Kongre Binası ayaklanmalarının ardından Trump’ın faaliyetlerini sorgulayan başlıca isimlerden biri olmuştu. Trump, Cheney’nin hapse atılması gerektiğini belirterek, Temmuz ayında “Elizabeth Lynne Cheney vatana ihanetten suçludur” diyerek onu suçladı. Seçim öncesi dönemde ise, Cheney'e yönelik daha sert sözler sarf etti.

MARK MİLLEY

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Trump, eski Genelkurmay Başkanı Mark Milley’i de sert bir dille eleştirdi. Milley, Trump’ın 6 Ocak ayaklanmalarına ilişkin endişelerini Çin ile paylaştığı iddiasıyla gündeme gelmişti.

Trump, Truth Social üzerinden yaptığı paylaşımda, “Bu haince bir eylemdi, geçmişte bunun cezası ölüm olurdu” dedi ve Milley’i vatana ihanetle suçladı.

LETİTİA JAMES

New York Başsavcısı Letitia James, Trump’a yönelik 454 milyon dolarlık dolandırıcılık davasını kazanarak Trump’ın öfkesini üzerine çekmişti. Trump, James’i Truth Social’da hedef alarak, “Hakkında dava açılmalı!” ifadelerini kullandı ve New York’taki Mar-a-Lago malikanesinin değerinin çarpıtıldığını öne sürdü.

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KAMALA HARRİS

Trump, Biden-Harris yönetimini de eleştirerek, Başkan Yardımcısı Kamala Harris’in görevden alınması gerektiğini savundu.

Eylül ayında yaptığı bir açıklamada, Harris’in “yargılanmalı ve görevden alınmalı” olduğunu belirtti.

ADAM SCHİFF

Trump, Demokrat Parti’nin önde gelen isimlerinden biri olan Adam Schiff’i de “içeriden gelen düşman” olarak tanımladı. Schiff, Trump’ı görevden almak için hazırlanan baş azil yöneticisiydi. Trump, Schiff ve benzeri isimleri “kötü insanlar” olarak nitelendirdi.

JOE BİDEN

Trump, Joe Biden’a yönelik açıklamalarında, “Biden’ın tüm suçları için yargılanacağından eminim” demişti. Ayrıca, Biden’ın oğlu Hunter Biden’ı affetmesi durumunda, bu affı eleştirerek, "Hunter kötü bir çocuk" ifadelerini kullandı.

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Trump, Hillary Clinton’a yönelik suçlamalarını da unutmadan, "Onu hapse attırabilirdim" dedi.

MEDYA VE TV KANALLARI

Trump’ın tepkisi yalnızca siyasi rakiplerine yönelik değil. NBC’nin sahibi Comcast ve diğer medya organlarına karşı da sert eleştirilerde bulundu. “Sahte haber” yayınlarıyla mücadele edeceğini belirten Trump, medyanın yaydığı “yanlış” hikayeler nedeniyle, onları soruşturmayı vadetti. Ayrıca, Google’ın kendisi hakkında "kötü" haberler yaydığını iddia etti.

Trump’ın tehditleri, yalnızca siyasi figürleri değil, medya ve şirketleri de hedef alarak geniş bir yelpazeye yayılmakta. Bu açıklamalar, Trump’ın başkanlık yarışında ne kadar iddialı olduğunu bir kez daha gözler önüne seriyor.