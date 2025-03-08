Trump’ın zorbalığı bunalttı: Trudeau gözyaşlarını tutamadı

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Son olarak Kanada’ya yüzde 25 gümrük vergisi uygulanacağını duyuran Trump haftalardır yaptığı açıklamalarla “ülkeyi ABD’nin 51. eyalet olarak ilhak etmekle” tehdit ediyor ve Başbakan’a ‘Vali Trudeau’ diye sesleniyor.

‘ZOR YILLAR GEÇİRDİK’

2015 yılından beri başbakanlık görevini üstlenen Trudeau, anketlerde halk desteğinin gerilemesi üzerine 6 Ocak’ta Liberal Parti liderliğinden ve başbakanlıktan istifa edeceğini açıklamıştı. Başkent Ottawa’da çocuk sağlığı hakkında düzenlenen bir etkinlikte konuşan Trudeau, görevdeki yıllarının zorluklarla dolu olduğunu dile getirdi. Kanadalı lider, halka “Bu makamda her gün Kanadalıları ilk sıraya koyduğumdan ve halkımın arkasında olduğumdan emin olmaya çalıştım. Bu yüzden size, bu hükümetin son günlerinde bile, sizi anladığımı, Kanadalıları bugün ve gelecekte de hayal kırıklığına uğratmayacağımı söylemek için buradayım” ifadeleriyle seslendiği sırada duygusallaştı ve ağlamaya başladı. Liberal Parti’nin bu ay içerisinde yeni başbakanı belirlemesi ve ardından ülkeyi seçimlere götürmesi bekleniyor.