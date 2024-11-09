Trump'ın zaferinin ardından Demokratlar arasında ayrışma başladı: Suçu Biden'a yüklediler...

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ABD'de gerçekleşen 60. Seçim yarışı, eski ABD Başkanı ve Cumhuriyetçi Parti'nin adayı Donald Trump'ın zaferi ile sonuçlandı. Trump'ın 47. Başkan seçilmesinin ardından Kamala Harris'i seçim yarışında aday gösteren Demokrat Parti'de ayrışmalar başladı.

Kamala Harris'in Trump karşısındaki mağlubiyetine ilişkin Demokrat Parti içerisinde suçlamalar başlarken Washington'daki üst düzey Demokrat kurmayların suçu Joe Biden'a attı.

Anketler adayları başa baş gösterirken yaşanan hezimeti beklemeyen demokratlar, seçimden iki gün sonra "seçim yenilgisinin tek suçlusu Biden" sözlerini sarf etmeye başladı.

Demokrat Parti'nin seçim stratejisti Mark Longabaugh, "Bana verilen seçim kampanyasını yürütme görevi çok zordu. Biden daha önce kenara çekilmeli ve partinin daha geniş kapsamlı bir seçim planı oluşturulmasına izin vermeliydi" açıklamasında bulundu.

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Demokrat Parti Ulusal Komitesi'nden James Zogby, "Biden'da zaten bıkkınlık vardı ve bırakmak için çok uzun süre oyalandı" dedi.

Harris'in kampayasında çalışan bazı kişiler, Biden'ın yarışa girme kararının, Temmuz ayı sonunda başlattıkları kampanyaya iyi beyinleri çekmeyi zorlaştırdığını düşündüklerini söylediler.

İsmi açıklanmayan bir kampanya yetkilisi, kimsenin Biden için çalışmak istemediğini ve kampanyanın esasında can çekiştiğini ifade etti.

PELOSİ DE TAŞLADI

Eski Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, Joe Biden 'ı 2024 yarışından çekilmesini geciktirdiği ve partisinin yerine geçecek kişi için açık bir seçim sürecini reddettiği için eleştirdi.

“Başkan daha erken çekilseydi, yarışta başka adaylar da olabilirdi” ifadesini kullanan Pelosi, “Beklenti, Başkan'ın kenara çekilmesi halinde açık bir önseçim olacağı yönündeydi” dedi.

Pelosi, Donald Trump karşısındaki münazarada kötü performans sergilemesinin ardından eski Başkan Joe Biden'ı yarıştan çekilmeye ikna eden isimlerin en başında geliyordu.

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Pelosi, Biden'ın yarıştan çekilmesinin ardından hemen Harris'i desteklediği için parti içinde ön seçimin imkansız hale geldiğini belirtti.

SON KEZ ULUSA SESLENDİ

Trump'ın 47. ABD Başkanı seçilmesinin ardından Biden, son kez ulusa sesleniş gerçekleştirdi.

2020'deki seçimi kaybeden Trump'ın destekçilerinden oluşan kalabalığın Kongre Binası'nı basmasına atıfta bulunan Biden, iktidar değişiminin barışçıl bir biçimde gerçekleşeceğinin sözünü verdi.

"Seçim sonuçlarını kabul ediyoruz" diyen Biden, "Tüm kalbi ile çalıştı. O ve tüm ekibi yürüttükleri kampanyadan gurur duymalı" açıklamasında bulunarak Kamala Harris'i övdü.

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Harris destekçilerine seslenen Biden, mücadeleye devam edilmesi gerektiğini vurguladı ve “Demokrasimizin temel ilkelerinden biri, bir seçimi kaybettiğimizde sonuçları kabullenmemizdir. Halkın güvenine talip olan herkes buna saygı göstermelidir. Sadakatimizi bir başkana ya da bir partiye değil, ABD Anayasası'na borçluyuz” dedi.