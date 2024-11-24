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Trump’ın zaferi Elon Musk’a yaradı... Parasına para kattı

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#Trump#ABD#Musk
Trump’ın zaferi Elon Musk’a yaradı... Parasına para kattı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 24, 2024 07:00

ABD’li iş insanı Elon Musk, Donald Trump’ın seçim zaferinin en çok kazananlarından biri oldu.

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Bloomberg’in haberine göre Musk’ın net serveti 347.8 milyar dolara ulaşarak rekor kırdı. Bloomberg Milyarderler Endeksi’ne göre Musk’ın sahip olduğu şirketlerin hisseleri seçimin ardından ciddi seviyede yükseldi. Musk, sandıkların kurulduğu 5 Kasım tarihinden sonra servetine 83 milyar dolar daha ekledi. Kampanya sürecinde Trump’a yaptığı yardımlarla öne çıkan isim, bağışladığı 130 milyon doların karşılığında bu rakamın 646 katını kazanmış oldu. Yeniden dünyanın en zengin isimleri sıralamasında bir numara olan Musk’ın serveti, 2024 yılında toplamda yüzde 119 arttı.

ŞİRKET HİSSELERİ UÇTU

Hükümet Verimliliği Bakanlığı’na atanan ve başkanın en yakın isimlerinden biri olacağı aktarılan Musk’a ait Tesla, SpaceX, Neurolink ve xAI gibi şirketlerin ayrıcalıklı bir konum elde edebileceği beklentisi hisseleri uçurdu.

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TÜRKİYE İDDİASINDAN SONRA MUSK’IN SPACEX’İNDEN SOMALİ’YE ÖZEL İLGİ

Türkiye’nin askeri ve güvenlik konusunda işbirliği yaptığı Somali’de uzay üssü kurmak istediğine dair iddiaların gündeme geldiği bir dönemde Amerikalı girişimci Elon Musk’ın SpaceX şirketinden de ilginç bir ziyaret gerçekleşti. Somali’nin ABD Büyükelçisi Dahir Hasan, SpaceX şirketi yöneticilerinden Michaela Pawlak’ın kendisini ziyaret ettiğine dair paylaşım yaptı. X’ten yapılan paylaşımda “Toplantı SpaceX’in Somali pazarında nasıl iş yapabileceğine odaklandı. Büyükelçi Dahir, Somali’ye yatırım yapan Amerikan şirketlerinin ilgisini memnuniyetle karşıladı” ifadesi yer aldı.  Türkiye, ülke dışında en büyük askeri üssünü Somali’de açarken ikili anlaşmalar çerçevesinde Oruç Reis sondaj gemisi Somali karasularında hidrokarbon rezervlerini araştırmak üzere geçen ay bu ülkeye gitmişti. Somali, Ekvator çizgisine yakınlığı  nedeniyle uzaya araç fırlatma için ideal konumda olan yerler arasında sayılıyor.  

Trump’ın zaferi Elon Musk’a yaradı... Parasına para kattı

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#Trump#ABD#Musk

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