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Trump’ın zaferi altın vizeyi uçurdu

Güncelleme Tarihi:

#ABD #Donald Trump#Altın Vize
Trump’ın zaferi altın vizeyi uçurdu
Oluşturulma Tarihi: Kasım 22, 2024 07:00

ABD’deki başkanlık seçimlerini Cumhuriyetçi Donald Trump’ın kazanması, Amerikalılar arasında “altın vize” uygulamalarına ilgiyi artırdı.

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Yatırım karşılığı vatandaşlık satın alınan altın vize uygulaması hakkında danışmanlık veren Henley & Partners, altın vize talebinde seçim sonrası yüzde 400 artış kaydedildiğini açıkladı. Diğer bir şirket Arton Capital de Donald Trump’ın zaferinin ardından tek günde 100’den fazla başvuru aldıklarını belirtti.

EN ÇOK PORTEKİZ

ABD’lilerin para karşılığında en çok yurttaşlık almak istediği ülke Portekiz. Ülke, sanat ve kültürel miras alanlarına 250 bin Euro yatırım yapan kişilere oturma izni veriyor; 5 yılın ardından da vatandaşlık hakkı sağlıyor. Serveti 50 milyon dolar ve üzeri olan süper zenginlerse genellikle Malta veya Avusturya’yı tercih ediyor.

 

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#ABD#Donald Trump#Altın Vize

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