Trump'ın yeni İran planı ortaya çıktı: Savaş taktiği tamamen değişti

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ABD Başkanı Donald Trump, İran ile yürütülen diplomatik temasların sonuç vermemesi üzerine müzakere ekibine Tahran ile görüşmeleri durdurma talimatı verdi. Beyaz Saray'ın yeni stratejisinin, İran'ı kısa sürede vurmak yerine ekonomik ve askeri baskıyla zaman içinde "boğmak" olduğu belirtildi.

TRUMP'TAN MÜZAKERE EKİBİNE TALİMAT

CNN International'ın ABD'li yetkililere dayandırdığı haberine göre Trump, Başkan Yardımcısı JD Vance ile ABD temsilcileri Steve Witkoff ve Jared Kushner'ın da aralarında bulunduğu müzakere ekibine İran ile temasa geçmeme talimatı verdi.

Trump'ın bu kararı, İran'ın ABD'nin taleplerine boyun eğmeye yönelik yeni bir irade göstermemesinden duyduğu rahatsızlığın ardından aldığı belirtildi. ABD Başkanı'nın, Tahran yönetiminden anlaşmaya varma konusunda yeni bir sinyal gelmesini beklediği ve ancak bundan sonra görüşmelerin yeniden başlamasına sıcak baktığı aktarıldı.

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Beyaz Saray'ın ise İran'a yönelik stratejisini değiştirdiği, yeni yaklaşımın daha fazla saldırı düzenlemek yerine ekonomik ve askeri baskıyı artırarak İran'ı zaman içinde "boğmak" üzerine kurulduğu ifade edildi.

TRUMP: "HİÇBİR GÖRÜŞME VEYA MÜZAKERE YOK"

Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda İran ile diplomatik temasların sürdüğü yönündeki iddiaları reddetti.

Trump, "İran İslam Cumhuriyeti ile devam eden veya planlanmış hiçbir görüşme veya müzakere yok" ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı ayrıca deniz ablukasının sürdüğünü belirterek, "Deniz ablukası tam olarak yürürlükte kalmaya devam ediyor. Hürmüz Boğazı açık ve faaliyette. Tüm su mayınları kaldırıldı veya imha edildi." dedi.

Ancak Hürmüz Boğazı'ndaki deniz trafiğinin hâlâ oldukça düşük seviyede olduğu ve uluslararası deniz taşımacılığının savaş nedeniyle ciddi şekilde etkilendiği bildiriliyor.

HÜRMÜZ BOĞAZI KRİZİN MERKEZİNDE

ABD ile İran arasındaki anlaşmazlığın en önemli başlıklarından biri Hürmüz Boğazı'nın geleceği olmaya devam ediyor. Washington, savaş öncesindeki koşulların yeniden sağlanmasını ve boğazdan uluslararası geçişin herhangi bir kısıtlama olmadan devam etmesini istiyor.

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İran ile Umman arasında boğazdan geçiş konusunda yürütülen temasların ise Washington'da rahatsızlık yarattığı belirtiliyor. ABD yönetiminde, ortaya çıkan planın İran'ın stratejik su yolu üzerindeki etkisini artırabileceği yönünde endişeler bulunduğu aktarılıyor.

Trump, boğazdan geçiş yapan gemilerden herhangi bir ücret alınmasına da karşı çıkıyor. ABD Başkanı, uluslararası deniz yolunda hiçbir ülkenin kontrol kurmasına veya geçişlerden ödeme talep etmesine izin verilmemesi gerektiğini savunuyor.

ABD'DEN İRAN'A YENİ YAPTIRIM HAZIRLIĞI

Washington'ın İran'a yönelik ekonomik baskıyı daha da artırmaya hazırlandığı bildirildi. ABD'li yetkililer, Tahran'a yönelik ağır yeni yaptırımların kısa süre içinde, hatta bu hafta uygulanabileceğini belirtti.

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ABD Hazine Bakanı Scott Bessent de geçen hafta yaptığı açıklamada, İran'a karşı "daha önce hiç görülmemiş" yaptırımlar uygulanacağını ve Washington'ın Tahran üzerindeki mali baskıyı artıracağını söylemişti.

ABD yönetiminin, ekonomik baskının İran yönetimini savaşın sona erdirilmesi konusunda taviz vermeye zorlayacağını düşündüğü ifade ediliyor.

ABD-İRAN GÖRÜŞMELERİNDE BELİRSİZLİK

ABD ile İran arasında çatışmanın sona erdirilmesi ve Hürmüz Boğazı'nın statüsü konusunda anlaşmazlıklar devam ediyor. İslamabad Mutabakatı kapsamında belirlenen 60 günlük müzakere süresinin pazartesi günü sona ermesinin ardından diplomatik sürecin geleceği belirsizliğini koruyor.

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İranlı yetkililer ise ABD ile doğrudan görüşmeler yapıldığı yönündeki açıklamaları daha önce defalarca reddetmişti.

Trump'ın müzakereleri durdurma kararı, ABD'nin İran'a karşı askeri baskıyı sürdürürken diplomatik girişimleri ikinci plana aldığı yönünde değerlendirmelere neden oldu.

TRUMP'TAN DİKKAT ÇEKEN HÜRMÜZ BOĞAZI PAYLAŞIMI

Trump, müzakereleri durdurma kararının ardından Hürmüz Boğazı'nın haritasını da sosyal medya hesabından paylaştı. Haritanın üzerine "ABD Bölgesi" ifadesinin eklenmesi dikkat çekti.

ABD'nin bölgedeki askeri varlığını sürdürdüğü belirtilirken, Washington'ın İran üzerindeki baskıyı artırması ve Hürmüz Boğazı'ndaki trafiğin yeniden güvenli şekilde başlamasını sağlama hedefi, krizin geleceğinde belirleyici başlıklar arasında yer alıyor.