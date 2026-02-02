×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERDünya Haberleri

Trump'ın yeni hedefi ünlü komedyen: Grönland ve Epstein açıklamasına sert tepki

Güncelleme Tarihi:

#ABD#Grammy#Epstein
Trumpın yeni hedefi ünlü komedyen: Grönland ve Epstein açıklamasına sert tepki
Oluşturulma Tarihi: Şubat 02, 2026 10:17

ABD Başkanı Donald Trump, ünlü komedyen Trevor Noah'ın 68. Grammy Ödül Töreni'nde yaptığı açıklamayı sert sözlerle hedef aldı.

Haberin Devamı

Müzik dünyasının en prestijli ödülleri arasında yer alan Grammy Ödülleri, Los Angeles'ta düzenlenen tören ile sahiplerini buldu.

68. kez düzenlenen törenin ardından ABD Başkanı Donald Trump, etkinliğin sunuculuğunu üstlenen ünlü komedyen Trevor Noah'a sert tepki gösterdi.

Billie Eilish'in "Wildflower" ile Yılın Şarkısı ödülünü almasının ardından konuşan Noah, geçtiğimiz günlerde ifşa edilen 3 milyon sayfalık yeni Epstein dosyaları üzerinden Trump ile alay etti.

Noah, "Bu ödül her sanatçının istediği bir şey, Trump'ın Grönland'ı istemesi kadar. Nihayetinde Epstein adası gittiğine göre Bill Clinton ile takılacak başka bir adaya ihtiyacı var" ifadelerini kullandı.

TRUMP: EN KÖTÜ ÖDÜL TÖRENİ

Trump, Truth Social sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, hem töreni hem de Noah’ı hedef aldı ve kendisi hakkında dile getirilen iddiaları da kesin bir dille reddetti.

Haberin Devamı

Töreni, "en kötü" ödül töreni olarak nitelendiren Trump, programın “neredeyse izlenemez” olduğunu ve ekranı kirlettiğini öne sürdü.

Töreni, "en kötü" ödül töreni olarak nitelendiren Trump, programın “neredeyse izlenemez” olduğunu ve ekranı kirlettiğini öne sürdü.

Sunucu Trevor Noah'a sert sözler ile tepki gösteren Trump, "Bill adına konuşamam ama ben Epstein Adası’na hiç gitmedim, yakınına bile yaklaşmadım.” dedi.

 

"HAZIR OL NOAH"

Trump, sahte haber medyası tarafından bile” Epstein Adası’nda bulunduğuna dair suçlanmadığını söyledi ve ünlü komedyene yönelik tehditkâr bir dil kullanarak Noah’ı "ezik" olarak nitelendirdi.

Noah'ın “gerçekleri doğru öğrenmesi gerektiğini” savunan Trump, “Bu yanlış ve iftira niteliğindeki açıklamadan sonra avukatlarımı bu zavallı, acınası, yeteneksiz, aptal sunucuya dava açmaya ve ondan yüklü miktarda para almaya göndereceğim” dedi.

Trump, açıklamasını “Hazır ol Noah, seninle biraz eğleneceğim!” sözleriyle tamamladı.

Gözden KaçmasınABDyi alarma geçiren İran gerçeği: Habersiz saldırı olasılığı Pentagonu harekete geçirdi Barış için adres Türkiye mi olacakABD'yi alarma geçiren İran gerçeği: Habersiz saldırı olasılığı Pentagon'u harekete geçirdi! Barış için adres Türkiye mi olacak?Haberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#ABD#Grammy#Epstein

BAKMADAN GEÇME!