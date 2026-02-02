Trump'ın yeni hedefi ünlü komedyen: Grönland ve Epstein açıklamasına sert tepki

Haberin Devamı

Müzik dünyasının en prestijli ödülleri arasında yer alan Grammy Ödülleri, Los Angeles'ta düzenlenen tören ile sahiplerini buldu.

68. kez düzenlenen törenin ardından ABD Başkanı Donald Trump, etkinliğin sunuculuğunu üstlenen ünlü komedyen Trevor Noah'a sert tepki gösterdi.

Billie Eilish'in "Wildflower" ile Yılın Şarkısı ödülünü almasının ardından konuşan Noah, geçtiğimiz günlerde ifşa edilen 3 milyon sayfalık yeni Epstein dosyaları üzerinden Trump ile alay etti.

Noah, "Bu ödül her sanatçının istediği bir şey, Trump'ın Grönland'ı istemesi kadar. Nihayetinde Epstein adası gittiğine göre Bill Clinton ile takılacak başka bir adaya ihtiyacı var" ifadelerini kullandı.

TRUMP: EN KÖTÜ ÖDÜL TÖRENİ

Trump, Truth Social sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, hem töreni hem de Noah’ı hedef aldı ve kendisi hakkında dile getirilen iddiaları da kesin bir dille reddetti.

Töreni, "en kötü" ödül töreni olarak nitelendiren Trump, programın “neredeyse izlenemez” olduğunu ve ekranı kirlettiğini öne sürdü.

Sunucu Trevor Noah'a sert sözler ile tepki gösteren Trump, "Bill adına konuşamam ama ben Epstein Adası’na hiç gitmedim, yakınına bile yaklaşmadım.” dedi.

"HAZIR OL NOAH"

Trump, sahte haber medyası tarafından bile” Epstein Adası’nda bulunduğuna dair suçlanmadığını söyledi ve ünlü komedyene yönelik tehditkâr bir dil kullanarak Noah’ı "ezik" olarak nitelendirdi.

Noah'ın “gerçekleri doğru öğrenmesi gerektiğini” savunan Trump, “Bu yanlış ve iftira niteliğindeki açıklamadan sonra avukatlarımı bu zavallı, acınası, yeteneksiz, aptal sunucuya dava açmaya ve ondan yüklü miktarda para almaya göndereceğim” dedi.

Trump, açıklamasını “Hazır ol Noah, seninle biraz eğleneceğim!” sözleriyle tamamladı.