Trump'ın yeni Alcatraz'ı: Bizzat kendisi denetledi... Timsahlarla ve piton yılanlarıyla çevrili!

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ABD'nin San Francisco Körfezi'ndeki adada yer alan ve 1962 yılında kapatılan, dünyanın en ünlü ve kötü şöhretli hapishanesi "Alcatraz" geri döndü.

ABD Başkanı Donald Trump'ın emriyle "Timsahlı Alcatraz" olarak adlandırılan hapishane Florida'da açıldı. Trump, Florida’daki doğal vahşi yaşam alanı Everglades’te inşa edilen ve düzensiz göçmenlerin tutulacağı tesiste bizzat incelemelerde bulundu.

Trump, ABD'deki düzensiz göçmenlerin gönderilmesini bekleyen 5 bin yataklı tesisi, İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem ve diğer yetkililerle dolaştı.

Trump'ın göçmen politikaları kapsamında hayata geçen gözaltı merkezi, Florida Valisi Ron DeSantis'in yönetimi tarafından birkaç gün içinde inşa edildi.

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Kaçışın imkânsız olduğu "en izole cezaevi" olarak lanse edilen Alcatraz, 77 bin dönümlük arazideki terk edilmiş askeri havaalanının üzerine yapıldı.

Trump, devasa gözaltı merkezinin benzerlerini "birçok eyalette görmek istediklerini" belirtti ve Alcatraz'ın yakında "en tehlikeli göçmenlerden bazılarını" burada barındıracaklarını ifade etti.

Gözaltı merkezine ilişkin konuşan Trump, "Bu tesis, 16 km uzunluğunda tehlikeli bataklıklarla çevrili ve buradan tek çıkış yolu sınır dışı edilmek" dedi.

Trump, eski başkan Joe Biden'ın kendisini de böyle bir tesise göndermek istediğini belirterek, "Biden beni buraya tıkmak istedi" diye konuştu.

ETRAFI TİMSAHLARLA VE PİTON YILANLARIYLA ÇEVRİLİ

Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi (ICE) tarafından denetlenecek tesiste, en az 200 güvenlik kamerasının bulunacağı, tesisin yaklaşık 8 buçuk kilometre uzunluğundaki dikenli teller ile çevrili olacağı ve 400'den fazla güvenlik personelinin görev yapacağı kaydedildi.

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Everglades'teki tesis, timsahlar ve piton yılanlarıyla dolu sulak alana konumlandırıldı. Florida Başsavcısı James Atmeyer’in, "Çevreye para harcamaya gerek yok, kaçan timsahlara ve pitonlara yem olur" diye konuştu.

Florida Başsavcısı James Uthmeier'in sözcüsü Jeremy Redfern, tesise "Timsahlı Alcatraz" adının verildiğini “Evet, bu resmi adıdır" ifadesiyle açıkladı.

Beyaz Saray Sözcüsü Caroline Levitt, gözaltı merkezine ilişkin "Buraya girenler için tek çıkış yolu tek yönlü uçuş. Katil ve cinsel istismar suçluları da dahil olmak üzere, kimse buradan kaçamaz" açıklamasında bulundu.

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Trump, geniş güvenlik önlemlerinin alındığı tesisi gezerken "Dışarı baktım ve burası, yakın zamanda yürüyüşe çıkmak isteyeceğim bir yer değil" dedi.

Trump ayrıca, ABD'deki düzensiz göçmenlerin vergi mükellefine 70 bin dolara mal olduğunu hatırlattı.