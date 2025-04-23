Trump’ın Ukrayna planı bugün Londra’da masada

Haberin Devamı

Trump’ın hazırladığı barış planı batılı müttefikler tarafından desteklenmesi durumunda plan Rusya lideri Vladimir Putin’e gönderilecek.

PLANDAN BİRKAÇ DETAY

Toplantı öncesi Trump, “Bu hafta Ukrayna savaşını bitirmek için çok kritik. Beklentim, hem Ukrayna hem de Rusya’nın barışa hazır olduklarını sergileyecek adımlar atmalarıdır” dedi. Bu arada Trump’ın barış planında Kiev açısından bir dizi olumsuz maddenin bulunduğu basına sızdı. Amerikan New York Post gazetesine göre Rusya’nın işgal ettiği yüzde 20 ölçeğindeki Ukrayna toprakları fiilen Rus kontrolüne geçmiş sayılacak. Sahadaki gerçek durum plana yansıtılırken, işgal hukuki olarak tanınmayacak. Ukrayna’nın hiçbir zaman NATO üyesi olmayacağı da planda yer alacak.

PUTİN KABUL EDER Mİ

Planda Rusya için de kritik öneriler var. Kalıcı bir anlaşma halinde üçüncü bir gücün ateşkesi denetlemesi öngörülüyor. Ayrıca Batılı ülkelerin dondurulan cephe hattı gerisinde “Mukavemet gücü” adı altında Ukrayna güvenliğini sağlayacak askeri varlık göstermesi öneriliyor. Rusya lideri Putin’in bu güvenlik maddelerini kabul edip etmeyeceği büyük soru işareti.