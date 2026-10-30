Trump'ın uçağı yürekleri ağızlara getirdi: Sebebini Beyaz Saray açıkladı

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ABD Başkanı Donald Trump’ın başkanlık uçağı Air Force One, Cadılar Bayramı kutlamaları kapsamında Washington DC üzerinde alçak uçuş gerçekleştirdi. Beyaz Saray üzerinden iki kez geçen uçak, kent sakinlerini şaşkına çevirdi. Uçuşun kısa süre önce duyurulması ve uçağın düşük irtifada seyretmesi bazı vatandaşlarda endişeye neden oldu.

BEYAZ SARAY ÜZERİNDEN İKİ KEZ GEÇTİ

Beyaz Saray’dan yapılan açıklamaya göre, ABD Başkanlarına hizmet eden Air Force One adlı askeri uçak, Cadılar Bayramı kutlamaları kapsamında Washington DC üzerinde uçuş gösterisi yaptı.

Uçuş takip verilerine göre uçak, Beyaz Saray üzerinden iki kez geçti. Beyaz Saray’ın Rapid Response 47 hesabından paylaşılan videoda, Trump’ın uçak binanın üzerinden geçerken Beyaz Saray’ın dışından el salladığı görüldü.

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Paylaşımda, “Cadılar Bayramı’nda şeker toplamaya gelen çocuklar için Beyaz Saray’da Air Force One’ın muhteşem bir uçuş gösterisi!” ifadeleri kullanıldı.

Uçağa, genellikle yalnızca ABD Başkanı içindeyken Air Force One adı veriliyor.

UÇUŞ SADECE 15 DAKİKA KALA DUYURULDU

Washington DC’deki uçuş, kent sakinleri arasında şaşkınlığa neden oldu. Saat 17.24’te AlertDC üzerinden gönderilen bildirimde, ABD ordusunun Ulusal Anıt Alanı üzerinde uçuş gösterisi gerçekleştireceği duyuruldu.

DC Konseyi de X hesabından yaptığı paylaşımda, uçuşun çok kısa süre önce haber verildiğine dikkat çekti.

Paylaşımda, “Bu üst geçit uçuşu, DC şehir merkezinde, Pentagon’da veya Ulusal Havaalanı’nda bulunan herkese sadece on beş dakika önceden haber verdi. Bu durum, biz de dahil olmak üzere birçok kişiyi şaşırttı” ifadelerine yer verildi.

Uçuş takip verileri, uçağın Washington DC üzerinde yaklaşık 400 ila 1000 feet (120 ila 300 metre) irtifada seyrettiğini ortaya koydu.

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DÜŞÜK İRTİFA VATANDAŞLARI ENDİŞELENDİRDİ

Washington Post gazetesinde yer alan habere göre, başkentin hava sahası, ABD’nin diğer bölgelerine kıyasla daha sıkı kısıtlamalara tabi tutuluyor. Bu nedenle kent üzerinde alçak irtifada uçan bir uçağın görülmesi nadir karşılaşılan bir durum olarak değerlendiriliyor. Ayrıca Washington sakinleri, 2025 yılında Reagan Ulusal Havalimanı yakınlarında meydana gelen uçak kazası felaketini ve 11 Eylül 2001 saldırılarını hâlâ hatırlıyor. Habere göre beklenmedik bu uçuş, başkentteki bazı vatandaşlarda endişe yarattı.

Bir kullanıcı X hesabından yaptığı paylaşımda, “Belki de o kişiyi ben canlandırıyorum ama şu an Washington DC'deki uçak geçişi çok korkutucuydu. Böyle bir şeyin olacağına dair hiçbir önceden uyarı yapılmadı ve normal bir ticari uçak gibi ses çıkarıyordu. Jetlerden korkmuyorum ama gerçekten bir uçağın düşeceğini sandım” ifadelerini kullandı.

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An epic Air Force One flyover at the White House for the trick-or-treaters! https://t.co/6Ube2RiKAh — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) October 29, 2026

Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise “Sokaktaki herkes gibi ben de küçük bir kalp krizi geçirdim” paylaşımını yaptı.

UÇUŞ FEDERAL HAVACILIK İDARESİ İLE KOORDİNELİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Federal Havacılık İdaresi (FAA) sözcüsü, uçuşun kurumla koordinasyon içinde gerçekleştirildiğini açıkladı. Sözcü, uçuş öncesinde Ulusal Havalimanı’nda kısa süreli bir bekleme yapıldığını belirtti.

Öte yandan Ulusal Havalimanı’ndaki pilotlar ve hava trafik kontrolörleri, uçuş nedeniyle yaşanan gecikmelerden şikâyet etti.

JUST NOW: Air Force One makes a special Halloween flyover at the White House! 🎃✈️ https://t.co/8eZnNbVg7H — The White House (@WhiteHouse) October 29, 2026

ATC.com’da yayımlanan hava trafik kontrol kayıtlarına göre bir pilot, saat 17.49 civarında “Daha kaç tane geçiş yapacak?” diye sordu.

Bir hava trafik kontrolörü ise “Umarım bu sonuncusu olur” yanıtını verdi.

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Bir sosyal medya kullanıcısı da uçağın alçak irtifasına dikkat çekerek, “Bir 747 için inanılmaz derecede alçaktan uçtuğunu” düşündüğünü yazdı.

Aynı kullanıcı, “Washington DC'deki üst geçitlere alışkınım. Ama bu beni korkuttu” ifadelerini kullandı.