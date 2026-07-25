Trump'ın Türkiye dönüşünde kritik karar! Nedeni günler sonra ortaya çıktı

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Türkiye'de düzenlenen NATO Zirvesi'nin ardından ABD Başkanı Donald Trump'ın kullandığı uçakla ilgili dikkat çeken güvenlik ayrıntıları ortaya çıktı. ABD basını, İran bağlantılı vekil güçlerden gelen suikast tehdidi nedeniyle Trump'ın Türkiye'den dönüşte son anda uçak değiştirdiğini yazdı.

İRAN KAYNAKLI TEHDİT ALARMI

ABD Başkanı Donald Trump'ın Ankara'daki NATO Zirvesi'nin ardından kullandığı uçakla ilgili yeni ayrıntılar ortaya çıktı. The New York Times (NYT), İran bağlantılı vekil güçlerin Trump'ı ve seyahat ettiği uçağı hedef alabileceğine yönelik ciddi bir tehdit tespit edildiğini öne sürdü.

Habere göre ABD'li yetkililerin ulaştığı istihbaratın ardından ABD Gizli Servisi, Trump'a acil kodlu uyarı göndererek seyahat ettiği uçağı değiştirmesini tavsiye etti.

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TÜRKİYE'DEN AYRILIRKEN UÇAK DEĞİŞTİRDİ

Trump, Ankara'daki NATO Zirvesi'ne Katar tarafından bağışlanan Boeing 747-8 tipi yeni jetle gelmişti. Ancak söz konusu uçağın, başkanlık filosunda görev yapan eski Air Force One uçaklarında bulunan gelişmiş füze savunma ve elektronik harp sistemlerine sahip olmadığı belirtildi.

Bunun üzerine Trump'ın, Türkiye'den ayrılırken güvenlik kabiliyeti daha yüksek olan eski başkanlık uçağına geçtiği ifade edildi.

"HEDEF UÇAK DEĞİL, TRUMP'TI"

NYT'ye konuşan kaynaklar, tespit edilen tehdidin doğrudan Katar'ın bağışladığı yeni jeti hedef almadığını belirtti. Kaynaklara göre risk, Trump'ın bulunduğu herhangi bir hava aracına yönelik olası suikast tehdidini kapsıyordu.

Haberde, tehdit detaylarının yönetim içinde sınırlı sayıda kişiyle paylaşıldığı ve Kongre'nin kilit isimlerine aktarılmadığı da kaydedildi.

Beyaz Saray ise konuya ilişkin resmi açıklama yapmazken, ismi açıklanmayan üst düzey bir yetkili, başkanlık heyetinin güvenliği için gerekli tüm tedbirlerin eksiksiz alındığını savundu.

TRUMP: "HER LİSTEDE ADIM VAR"

Trump da Ankara'daki NATO Zirvesi sırasında gazetecilerin sorularını yanıtlarken İran'ın hedefinde olduğunu doğrulamıştı.

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ABD Başkanı, "ABD liderini, yani beni ortadan kaldırmak istiyorlar. Her listede adım var. Şu ana kadar biraz şanslıydım." ifadelerini kullanmıştı.

KATAR'DAN GELEN UÇAK GÜNDEMDE

Yaşanan gelişmelerin ardından gözler, Katar tarafından bağışlanan ve modernizasyon süreci devam eden 14 yaşındaki Boeing 747-8 uçağına çevrildi.

Trump'ın uzun süredir, 1990'dan bu yana hizmet veren mevcut Air Force One uçaklarının yetersiz kaldığını dile getirdiği bilinirken, askeri yetkililer de bu uçakların planlanan hizmet süresinin çok üzerinde kullanıldığını doğrulamıştı.

Yeni başkanlık uçağı teslim edilene kadar geçici çözüm olarak kullanılacak Katar uçağının ise güvenlik eksiklikleri nedeniyle sonbaharda yaklaşık bir ay süreyle bakıma alınacağı açıklandı.

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Beyaz Saray Basın Sözcüsü Karoline Leavitt, uçağın sonbaharda ek güvenlik yükseltmeleri alacağını, bu süreçte ise eski başkanlık uçağının kullanılacağını duyurdu.

SIZINTI SORUŞTURMASI BAŞLATILDI

Öte yandan, The New York Times'ın uçağın güvenlik açıklarına ilişkin haberlerinin ardından ABD hükümeti kapsamlı bir sızıntı soruşturması başlattı.

Gazetecilerin telefon kayıtları ile jüri ifadelerinin talep edildiği soruşturmada, Adalet Bakanlığı tarafından çıkarılan celplerin perşembe günü geri çekildiği bildirildi.

ABD Gizli Servisi Direktörü Sean Curran ise koruma altındaki liderlere yönelik tehdit seviyesinin kurum tarihindeki en yüksek seviyeye ulaştığını belirtti.