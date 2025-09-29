×
Trump’ın torunu ticarete atıldı

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Eylül 29, 2025 07:00

ABD Başkanı Donald Trump’ın 18 yaşındaki torunu Kai Trump, yeni kurduğu giyim firmasının tanıtımı için dedesini kullandı.

Ürünlerin üzerinde adı ve soyadının baş harfleri bulunan siyah, beyaz ve lacivert sweatshirtler’i tanesi 130 dolardan (5 bin 400 TL) satışa çıkaran Kai, dedesi Başkan Trump ile birlikte Marine Force One helikopterine binmeden önce, kendi markasına ait bir sweatshirt giyerek objektiflere poz verdi. Kai Trump, “Bu koleksiyon uzun zamandır hayalini kurduğum bir projeydi. Nihayet gerçekleştiği için çok mutluyum” ifadelerini kullandı. Trump ailesi, ABD Başkanlık makamını ticari büyüme için kullandıkları yönünde sıklıkla eleştiriliyor.

