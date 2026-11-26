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ABD'li müzakereci ve Başkan Donald Trump'ın damadı Jared Kushner, katıldığı bir podcast programında Orta Doğu'daki gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Orta Doğu'da barışın uzun zamandır herkesin istediği ancak kimsenin başaramadığı bir hedef olduğunu belirten Kushner, "Barış yerine istikrar için mi çabalamalıyız? Barış fazla mı büyük bir temenni?" sorusuna, "Hayır. Bence her zaman mümkün olan en iddialı ve temel ilkelere dayalı sonucu hedeflemelisiniz" cevabını verdi.

Bu konuda İbrahim Anlaşmaları'nı örnek gösteren Jared Kushner, "İbrahim Anlaşmaları'nın kanıtladığı şeyin şu olduğunu düşünüyorum: Yahudiler ve Müslümanların bir arada yaşamaya, birlikte çalışmaya, birlikte iş yapmaya, birbirlerini tanımaya, hayat deneyimlerini paylaşmaya ve dostluklar kurmaya başlaması için bir çerçeve oluşturabilirseniz, günün sonunda barışın temeli budur. Barış gerçekten de insanların bir araya gelip bunu yapmasıyla ilgilidir; bölünmeyi körüklemekten çıkar sağlayan bazı siyasetçilere karşı nasıl hareket edeceğinizi, yanlış bilgiyle nasıl mücadele edeceğinizi, eski fikirlere karşı durup yeni fikirleri nasıl öne çıkaracağınızı bulmakla ilgilidir" ifadelerini kullandı.

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İsrail ordusunun ateşkese rağmen Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda son 48 saatte aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 18 kişi hayatını kaybetti, 48 kişi yaralandı.

"GAZZE'DE SAVAŞ SONA ERDİ"

Savaşı ve çatışmayı "negatif toplam", barış, ekonomik entegrasyon ve birlikte iş yapma kültürünü ise "pozitif toplam" olarak nitelendiren Kushner, "Pozitif toplamda insanların hayatı daha iyi hale gelir. Kapitalizmi güçlü bir şekilde destekliyorum. Bunun tarihteki en önemli itici güçlerden biri ve işin temel dayanağı olduğunu düşünüyorum" diye konuştu.

Gazze'de yaklaşık 2 yıl süren savaşı sona erdirmeyi başardıklarını savunan Kushner, "Bunu ilk denememizde başaramadık. Bir yolunu bulana kadar sürekli yeni şeyler denemeye devam ettik. İsrail'de Hamas'la doğrudan görüştüğümüz için çok fazla eleştiri aldık ama ‘Hamas'la konuşmadan bu savaşı nasıl bitireceksiniz?' dedik. Sonuç olarak savaşı sona erdirmeyi başardık. Hayatta olan 20 rehinenin ailelerine dönmesini sağladık. Açıkçası imkansız olduğunu düşündüğümüz bir şeyi başararak, hayatını kaybeden 28 rehinenin cenazesini de teslim aldık. Bunu yapmak aylarımızı aldı; yerlerini tespit etmemiz ve iyi bir koordinasyon kurmamız gerekti. Bu, güven inşa eden iyi bir adım oldu" şeklinde konuştu.

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KUSHNER KITLIK RAKAMLARINI REDDETTİ

Aynı zamanda Gazze Şeridi'ne çok büyük miktarda insani yardım ulaştırmayı başardıklarını söyleyen Jared Kushner, "Gazze'deki kıtlık rakamları neredeyse sıfıra indi. İsrail'in koordinasyon kuramadığı için oldukça tepkili olduğu Birleşmiş Milletler'le de çalıştık ve yardımları dağıtma biçimlerini değiştirdik" ifadelerini kullandı.

Ardından Arap ülkeleriyle ve Hamas'la çalıştıklarını aktaran ABD'li müzakereci, "Hamas'ın Gazze'nin yeniden inşasından önce kritik bir adım olan silahsızlanma konusunda Başkan Trump'ın 20 maddelik planına uymayı kabul ettiği bir çerçeve anlaşmasına ulaştık. Şimdi de İsraillilerle çalışıyoruz. Elbette seçimleri bizim için biraz geriye gidişe yol açtı ama ilerleme kaydedebileceğimiz, Gazze'yi gerçekten silahsızlandırabileceğimiz ve ardından burayı barışçıl bir şekilde inşa ederek Gazze halkının hak ettiği hayata kavuşmasına yardımcı olabileceğimiz konusunda umutluyuz" dedi.

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'TÜM SEÇENEKLER MASADA'

Kushner, "İran meselesi çözülecek mi? Ve yakın gelecekte İran'ın pasifize edilmesine yönelik adımlar beklemeli miyiz?" sorusuna da yanıt verdi. ABD Başkanı Donald Trump'ın bu meseleye ciddi şekilde odaklandığını ve büyük bir ekibin bu konu üzerinde çalıştığını ifade eden Kushner, "Şu anda benim zamanımın çoğu Rusya-Ukrayna meselesine ve Gazze'yi iyi bir noktaya getirmeye gidiyor. Ancak Başkan Trump her zaman tüm seçenekleri masada tutar" diye konuştu.

Kushner, "Bu çatışmada Avrupalılardan yeterli destek görüyor musunuz?" sorusuna, "Avrupalılar ABD'den çok şey talep ediyor. Ancak konu İran meselesine geldiğinde kesinlikle etkileyici olmadıklarını düşünüyorum" cevabını verdi.