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Dünya
AA - Fotoğraf: Reuters-AFP
Haber Giriş: 13.01.2021 - 01:06 | Son Güncelleme:

Trump'ın taşınması bile olay oldu! Dudak uçuklatan rakam

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Trump'ın taşınması bile olay oldu! Dudak uçuklatan rakam
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ABD'de yeni başkan Joe Biden'ın görevine başlayacağı 20 Ocak günü, Donald Trump ve ailesinin taşınıp, yerine Biden ailesinin taşınması için yapılacak temizliğe 286 bin dolarlık bütçe ayrıldığı ortaya çıktı.

ABD'de 20 Ocak günü Washington DC'de ülkenin 46. başkanı olarak seçilen Joe Biden'ın göreve başlama töreni yapılacak ve Trump gelenekleri bozarak Biden'ın yemin törenine katılmayacak.

20 Ocak günü ise özel seçilmiş bir ekip Beyaz Saray'daki görev değişimi için hızlı bir temizliğe başlayacak. Hem yönetim ofislerinin bulunduğu kısmı hem de konut kısmının temizlenmesi için 286 bin dolar harcanması bekleniyor.

Bu bütçe kapsamında genel temizliğe 127 bin dolar, halı temizliğine 44 bin, alınacak malzemeler için ise 115 bin dolar harcanması bekleniyor.

Kovid-19 nedeniyle ekstra düzen gösterilecek olan temizlik kapsamında, binanın bakım-onarım işleri de bitirilecek.

Öte yandan CNN'e konuşan birçok kaynak, Melania Trump'ın son iki aydır birçok eşyasını, çiftin bundan sonra yaşamayı planladığı Florida'ya taşıttığını söyledi.

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