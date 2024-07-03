Trump’ın 'sus payı' davasındaki cezası 18 Eylül’de belli olacak

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Trump’ın avukatları Todd Blanche ve Emil Bove, ABD Yüksek Mahkemesi’nin Trump’ın anayasal yetkileri dahilinde yaptığı eylemlerde “mutlak dokunulmazlığa” sahip olduğuna, kişisel eylemlerinde ise dokunulmazlığa sahip olmadığına karar vermesinin ardından söz konusu davada mahkumiyetin bozulması yönünde savunma yapmayı talep etti. Avukatlar, Yargıç Juan Merchan'a gönderdikleri mektupta, savcıların davada Trump'ın başkanken yaptığı sosyal medya paylaşımları ve konuşmaları da dahil olmak üzere resmi eylemlerini içeren kanıtlar sunduklarını savunarak, "Bu resmi eylemlere ilişkin kanıtlar asla jürinin önüne konulmamalıydı" ifadelerini kullandı.

Yüksek Mahkeme'nin kararına göre, savcılar resmi olmayan eylemlerle ilgili ceza davalarında resmi eylemlerle ilgili kanıtları kullanamazlar.

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Yargıç Juan Merchan, Trump'ın avukatlarının talebini dikkate alarak, Trump’a kendisini savunma şansı vermek için cezanın açıklanacağı duruşmayı 18 Eylül’e erteledi.

Manhattan Bölge Savcısı Alvin Bragg'in ofisi tarafından yapılan açıklamada, Trump'ın iddiasının "dayanaktan yoksun" olduğu belirtildi.

Trump ilişki yaşadığı yetişkin film oyuncusu Stormy Daniels'a 2016 başkanlık seçimleri sırasında "sus payı" ödemek ve ödemeyi örtbas etmek için resmi kayıtlarda tahrifat yapmakla yargılandığı davada 31 Mayıs’ta 12 kişilik jüri tarafından hakkındaki 34 suçlamanın tamamından suçlu bulunmuştu. Bir ceza yargılamasında jüri tarafından suçlu bulunan ilk eski ABD başkanı olarak tarihe geçen Trump, cezasının açıklamasının ardından kararı temyize götüreceğine açıklamıştı.