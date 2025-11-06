Trump'ın sürpriz kararı kızdırdı... Putin talimatı verdi

Haberin Devamı

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Savunma Bakanlığı'na (Pentagon) "derhal" nükleer silah testlerine başlaması talimatı verdiğini duyurmasının ardından Rusya'dan da dünyayı tedirgin eden bir talimat geldi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Trump'ın talimatı ile tırmanan "nükleer" krizini daha da büyütebilecek bir hamlede bulunarak nükleer silah denemelerinin yeniden başlatılması ihtimaline karşı hazırlık yapılması talimatı verdi.

PUTİN'DEN HAZIRLIK TALİMATI

Güvenlik Konseyi üyeleriyle toplantı düzenleyen Putin, burada ABD’nin nükleer denemeleri yeniden başlatma planlarını ele aldı.

Savunma Bakanı Andrey Belousov, Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov, Dış İstihbarat Servisi (SVR) Başkanı Sergey Narışkin, Güvenlik Konseyi Sekreteri Sergey Şoygu ve Federal Güvenlik Servisi (FSB) Direktörü Aleksandr Bortnikov'un katıldığı toplantıda Putin, Rusya’nın Kapsamlı Nükleer Deneme Yasağı Antlaşması’na (CTBT) bağlı kaldığını ve bu anlaşmadan çekilmeyi planlamadığını söyledi.

Rusya lideri, “2023’te Federal Meclis’e hitabımda, ABD veya diğer antlaşma tarafı ülkelerinin nükleer deneme yapmaları durumunda Rusya’nın buna karşılık vermek zorunda kalacağını söylemiştim. Bu bağlamda Dışişleri Bakanlığı, Savunma Bakanlığı, özel servisler ve ilgili sivil kurumlara; konuyla ilgili ek bilgi toplama, Güvenlik Konseyi düzeyinde analiz yapma ve nükleer silah denemelerine yönelik hazırlık çalışmalarının başlatılması konusunda teklifler sunma talimatını veriyorum” dedi.

Çeşitli medya organlarına açıklamada yapan Putin, ABD’nin nükleer testleri yeniden başlatması durumunda Rusya’nın da aynı şekilde karşılık vereceğini yineledi.



ABD merkezli Axios haber sitesine göre Rus lider, Dışişleri ve Savunma Bakanlıklarına, “nükleer testlerin yeniden başlatılması olasılığına ilişkin önerilerin hazırlanması” talimatını verdi.

RUS SAVUNMA BAKANI: HAZIRLIKLARA BAŞLANMALI

Rusya Savunma Bakanı Andrey Belousov da Washington’un kararına karşılık olarak hükümetine “tam kapsamlı nükleer test hazırlıklarına derhal başlanması” çağrısında bulundu.

ABD’nin stratejik silahlarını hızla modernize ettiğini belirten Belousov, Washington’un bu kapsamda yeni füze sistemleri geliştirdiğini ve “Altın Kubbe” adını verdiği stratejik füze savunma sistemini hayata geçirmeye başladığını söyledi.

ABD’nin daha önce Anti-Balistik Füze Antlaşması, Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Antlaşması (INF) ve Açık Semalar Antlaşması’ndan çekildiğini hatırlatan Belousov, şu ifadeleri kullandı:

“Dolayısıyla ABD, dünyadaki küresel stratejik istikrar sistemini yıkmak için nükleer deneme yasağından vazgeçebilir. ABD’nin nükleer denemeler yapma yönündeki planları, Rusya için askeri tehlike seviyesini önemli ölçüde artırıyor. Ülkemizin güvenliğini sağlamak için her türlü şart ve koşulda düşmana zarar verebilecek nükleer potansiyelimizi desteklemeliyiz. Böylece tam ölçekli nükleer denemelerin yapılması için hazırlıklara derhal başlanmasının uygun olduğu kanaatindeyim.”

Rus haber ajansı TASS'ta yer alan habere göre Belousov, Rusya’ya bağlı Novaya Zemlya (Yeni Toprak) takımadalarında bulunan poligondaki birliklerin nükleer denemeler için hazır durumda olduğunu da açıklamasına ekledi.

Rusya Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov ise ABD’nin nükleer denemeler konusundaki planlarını Moskova’ya net şekilde bildirmediğini, bu nedenle Rusya’nın gerekli önlemleri almak zorunda olduğunu söyledi.

PESKOV: GENEL YÜKÜMLÜLÜKLERE BAĞLIYIZ

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov ise, Rusya’nın şu an için sadece hazırlıkların gerekliliğini araştırdığını açıkladı.

Ria Novosti gazetesinin aktardığı bilgiye göre Peskov, Rusya'nın hâlâ “nükleer testlerin genel yasaklanması” konusundaki uluslararası yükümlülüklerine bağlı olduğunu vurguladı.

TRUMP PENTAGON’A TALİMAT VERMİŞTİ

Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Diğer ülkelerin test programları nedeniyle Savunma Bakanlığı'na nükleer silahlarımızı test etmeye başlaması talimatını verdim. Bu süreç hemen başlayacak." ifadelerini kullanmıştı.

ABD'nin "diğer ülkelerden daha fazla nükleer silaha sahip olduğunu" vurgulayan Trump, bunun kendisinin ilk döneminde gerçekleştirildiğini belirtmişti

Trump, ABD'nin Rusya ve Çin'in silahlanma yarışında arayı kapattığı konusunda uyarıda bulunarak, "(Nükleerin) Muazzam yıkıcı gücü nedeniyle bunu elde etmekten nefret ettim ama başka seçeneğim yoktu. Rusya ikinci, Çin ise uzak bir üçüncü sırada ancak 5 yıl içinde eşitlenecekler." değerlendirmesinde bulunmuştu.