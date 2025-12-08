Trump’ın stratejisi Kremlin’i memnun etti

Haberin Devamı

ABD’de Başkanı Donald Trump’ın imzasıyla perşembe akşamı “ABD’nin Ulusal Güvenlik Stratejisi/2025” adıyla yayımlanan, Avrupa’yı “düşüşte olan bir kıta” olarak tanımlayan, hatta “yakın bir gelecekte bir çöküşle karşı karşıya kalacağını” öne süren 33 sayfalık belge Avrupa’nın tepkisini çekerken, Kremlin’de ise memnuniyet yarattı. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rus gazeteci Pavel Zarubin’e verdiği röportajda, “Gördüğümüz düzenlemelerin vizyonumuzla büyük ölçüde uyumlu olduğunu söyleyebilirim” dedi. Trump yönetiminin Rusya-ABD ilişkilerine dair yaklaşımının önceki yönetimlerin yaklaşımlarından farklı olduğunu kaydeden Peskov, “Başkan Trump şu anda iç politika konusunda güçlü bir konumda. Bu da ona söz konusu çerçeveyi kendi vizyonuna uygun şekilde düzenleme fırsatı veriyor” ifadelerini kullandı.

RUSYA ‘TEHDİT’ DEĞİL

En son Trump’ın selefi Joe Biden tarafından 2022 yılında güncellenen Ulusal Güvenlik Stratejisi’nde yer alan ve Rusya’yı doğrudan bir tehdit olarak tanımlayan ifadelerin çıkarılmasına da değinen Peskov, belgenin “çatışmaya karşı, diyalog ve iyi ilişkiler kurulmasından yana” ifadeler içerdiğini belirtti. Trump imzalı belgede Ukrayna ve Rusya arasındaki savaşın sona erdirilmesi, “Rusya ile stratejik istikrarın yeniden tesisi için temel bir Amerikan çıkarı” olarak tanımlanmıştı.

BAĞLAR HENÜZ KOPMADI

Belge Avrupa başkentlerinde soğuk duş etkisi yaratsa da Avrupa Birliği (AB) Washington ile bağların “henüz” kopmadığını açıkladı. Avrupa Birliği (AB) Dış Politika Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, Katar’ın başkenti Doha’da düzenlenen 23’üncü Doha Forumu kapsamında Euronews’e verdiği röportajda, Trump yönetiminin Avrupa’ya yönelik değerlendirmelerinde “bir düşmanlık algılamadığını” kaydetti. Kallas, “Bu güvenlik stratejisinden çıkarabileceğimiz ders şu ki, ABD hâlâ en büyük müttefikimiz. Çeşitli konularda her zaman aynı fikirde olmadık. Ancak genel prensip aynı. Biz en büyük müttefikleriz ve birbirimize destek olmalıyız” ifadelerini kullandı. Kallas, “Gelin, ikimizin de karşı karşıya olduğu Çin’in ekonomik zorlayıcı uygulamaları, Rusya gibi, Çin gibi, İran gibi kötü niyetli aktörlerden gelen tehditler gibi gerçek hayatta karşı karşıya olduğumuz küresel zorluklara odaklanalım” diye konuştu.

MIAMI GÖRÜŞMELERİNDE İLERLEME YOK

ABD Başkanı Donald Trump’ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve damadı Jared Kushner’ın, Ukrayna’nın Milli Güvenlik ve Savunma Konseyi sekreteri Rustem Umerov ve Genelkurmay Başkanı Andrey Gnatov ile Miami’de üç gün süren görüşmeleri sonuçsuz kaldı. ABD Dışişleri Bakanlığı görüşmelerin “yapıcı nitelikte olduğunu” kaydederken, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ise önceki gün Witkoff ve Kushner ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Axios’un haberine göre iki saat süren görüşmede “toprak ve güvenlik garantileri” başlıkları ele alındı. Zelenski’nin, müzakereleri değerlendirmek üzere bugün İngiltere’nin başkenti Londra’da Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İngiltere Başbakanı Keir Starmer ve Almanya Başbakanı Friedrich Merz ile bir araya gelmesi bekleniyor. Öte yandan Bloomberg’in haberine göre Avrupalı ​​liderler, “Zelenski’yi ABD’den güvenlik garantileri alınmadan Ukrayna birliklerinin Donetsk’ten çekilmesine ilişkin olası bir anlaşmayı kabul etmemesi” konusunda ikna etmeye çalışıyor.

ABD’li ve Ukraynalı heyetler ABD’nin Miami kentinde üç gün boyunca barış planını görüştü.