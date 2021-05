Trump'ın sosyal medyayla imtihanı bitmiyor: Açıklamalarını paylaşan hesabı da askıya aldılar!

ABD'de 6 Ocak Kongre baskınının ardından Facebook ve Instagram gibi yayın kuruluşları ile paralel adım atarak Trump'ın hesabını kapatan Twitter yeni bir karara daha adım attı.

Trump'ın yeni kurduğu "DonaldJTrump/Desk (Trump'ın masası)" adlı sosyal medya hesabından paylaşılan açıklamaları yayımlayan hesap, Twitter tarafından askıya alındı.

Twitter'dan bir yetkili söz konusu adım ile ilgili Amerikan basınına yaptığı açıklamada, "Bizim yasak politikamız gereği, daha önce kapatılan bir hesap ile ilgili içerik paylaşımı yapan ya da bu hesabın yerine açılan hesaplar konusunda da gereken adımları atıyoruz." ifadesini kullandı.

Trump'ın danışmanlarından Jason Miller ise kapatılan hesabın Trump ile bir ilişkisi olmadığını belirtti.

TRUMP'IN SOSYAL MEDYA İLE SAVAŞI

ABD'de 6 Ocak'ta gerçekleşen Kongre Binası baskını sonrasında Facebook ve Instagram, Trump'ın hesaplarını "süresiz olarak" engellemiş, Facebook kurucusu Mark Zuckerberg, "Başkan'ın bu dönemde hizmetimizi kullanmaya devam etmesine izin vermenin risklerinin çok büyük olduğuna inanıyoruz." ifadesini kullanmıştı.

Daha sonra, Twitter, Snapchat ve YouTube da kalıcı olarak Trump'ın hesaplarını kapatmıştı.

Trump, yaklaşık 4 ay sonra, 4 Mayıs'ta "Trump Desk" adı altında yeni bir platform kurduğunu duyurmuştu.

KENDİ İLETİŞİM PLATFORMUNU KURDU

Eski ABD Başkanı Donald Trump, yeni bir "iletişim" sitesini yayına soktu. Kullanıcılar "From the Desk of Donald J. Trump" (Donald J. Trump'ın Masasından) adlı sitedeki gönderileri beğenebilecek, aynı zamanda Twitter ve Facebook hesaplarında da paylaşabilecek.

Donald Trump, platformu "özgürce ve güvenli bir şekilde konuşulacak bir yer" olarak tanımladı.

Site sayesinde kullanıcılar, Trump'a mesaj, resim ve video gönderebilecek. Trump, Ocak ayındaki Kongre baskınının ardından Twitter tarafından yasaklanmıştı.

Facebook ve YouTube da, Trump'ın hesaplarını askıya almıştı. Trump'ın basın açıklamalarının da artık yeni internet sitesinde yer alacağı açıklandı.

İnternet sitesinin, dijital hizmetler şirketi Campaign Nucleus tarafından kurulduğu bildiriliyor.

Sitedeki birkaç gönderide, ABD'de 3 Kasım 2020'deki başkanlık seçimlerinin "çalındığı" konusundaki temelsiz iddialar tekrarlanıyor.

