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Trump’ın seyahatine Türkiye de eklenecek mi

Güncelleme Tarihi:

#Trump#ABD#Beyaz Saray
Trump’ın seyahatine Türkiye de eklenecek mi
Yunus PAKSOY
Oluşturulma Tarihi: Nisan 13, 2025 07:00

ABD Başkanı Donald Trump’ın önümüzdeki ay çıkması beklenen Ortadoğu seyahat programına Türkiye’nin de eklenebileceği konuşulurken Hürriyet’in sorularını cevaplandıran Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, farklı ülkelerin de takvime eklenmesi konusunda çalıştıklarını söyledi.

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AÇIK KAPI BIRAKTI

Cuma günkü Beyaz Saray basın toplantısında Hürriyet’in yönelttiği “Başkan Trump, Türk Cumhurbaşkanı ile olan harika ilişkisini övgüyle anlattı. Başkanın çok yakında Ortatoğu’ya gidebileceğini biliyoruz. Türk Cumhurbaşkanı ile ister burada Beyaz Saray’da ister Türkiye’de görüşmeyi planlıyor mu” sorusuna cevap veren Leavitt, “Başkanın yurt dışı seyahatiyle ilgili elimde kesin olarak Suudi Arabistan’a gideceği bilgisi dışında herhangi bir detay yok. Bu seyahate başka ülkeler de dahil olabilir” yanıtını verdi.

Trump’ın seyahatine Türkiye de eklenecek mi

CNN ‘DÜŞÜNÜYOR’ DEDİ

Hafta içinde CNN’in konuya aşina iki kaynak ve bir üst düzey Beyaz Saray yetkilisine dayandırdığı haberde Başkan Trump’ın Ortadoğu seyahatinde ziyaret edeceği Suudi Arabistan, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri’nden sonra dördüncü durak olarak Türkiye’ye gitmeyi değerlendirdiği ancak nihai kararın henüz verilmediği öne sürülmüştü.

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#Trump#ABD#Beyaz Saray

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