Trump’ın Sebte fırsatçılığı

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Madrid yönetiminin askeri birliklerle müdahale edip yasa dışı geçenlerin büyük kısmını Fas’a geri göndermesine aldırış etmeyen Trump, görüntüleri ABD iç siyasetinde koz olarak kullandı. Önceki gün Camp David’deki Bakanlar Kurulu toplantısında konuşan Trump, “İspanya’daki felaketi izledim. Yüz binlerce insanın bir ülkeyi işgal etmesi gibiydi. Eğer Kasım seçimlerinde Cumhuriyetçiler kazanamazsa, aynı tablo daha korkunç boyutlarda ABD’de yaşanacak” ifadelerini kullandı.

BİLEREK KÖPÜRTÜYOR

Aşırı sağcı söylemleriyle bilinen Beyaz Saray danışmanları da krizi “solcu politikaların Batı’yı getirdiği son nokta” olarak tanımladı. İspanyol makamları ise sınır güvenliğinin tamamen sağlandığını ve yasaların titizlikle uygulandığını vurguladı. Uzmanlar, Trump’ın yaklaşan ara seçimler öncesinde seçmen tabanını konsolide etmek için Avrupa’daki sınır krizini köpürttüğüne dikkat çekiyor.