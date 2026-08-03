Trump'ın savaş çıkmazı! Seçenekler daralıyor: İran'ı cezalandıracak yeni yollar bulun

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ABD ordusunda, İran'a yönelik askeri stratejinin yeniden değerlendirildiği öne sürüldü. CNN International'ın haberine göre, ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı'nda (CENTCOM) görevli üst düzey bir subay, askeri analistlerden İran'a yönelik "yaratıcı ve alışılmadık" yöntemler geliştirmelerini istedi.

CENTCOM'DAN DİKKAT ÇEKEN E-POSTA

CNN International'ın haberine göre, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a yönelik askeri operasyonlarını yöneten CENTCOM'da görevli üst düzey bir subay, geniş bir askeri analist grubuna e-posta göndererek yeni öneriler talep etti.

Haberde, gönderilen mesajda şu ifadelerin yer aldığı aktarıldı:

"İran'a baskı yapmak ve onu cezalandırmak için yeni, yaratıcı ve alışılmadık yollar arıyoruz."

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CNN'e konuşan bir kaynak, geçen hafta da üst düzey bir ABD askeri yetkilisinin İran'la nasıl başa çıkılacağına ilişkin yeni fikirler istediğini öne sürdü.

Bir başka kaynak ise CENTCOM'un tüm seçenekleri değerlendirdiğini ve mevcut stratejinin yeniden gözden geçirilmesi gerektiğini kabul ettiğini söyledi.

"YENİLİKÇİ DÜŞÜNME GELENEĞİMİZ VAR"

CENTCOM Sözcüsü Yüzbaşı Timothy Hawkins, CNN'e yaptığı açıklamada kurumun farklı fikirleri teşvik ettiğini belirtti.

Hawkins, "ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı'nın yenilikçi düşünme ve çalışma konusunda uzun bir geçmişi var. Özellikle Amiral Brad Cooper, mümkün olan en yüksek operasyonel performans seviyelerine ulaşmak için rütbesi ne olursa olsun büyük ekibimizin üyelerine ulaşıyor." ifadelerini kullandı.

TRUMP'IN SEÇENEKLERİ DARALIYOR

Haberde, CENTCOM'un e-posta yoluyla yürüttüğü bu fikir arayışının, Trump yönetiminin İran'ı kendi şartlarında bir anlaşmaya zorlamak için elindeki seçeneklerin giderek daraldığını gösterdiği değerlendirmesine yer verildi.

Kaynaklara göre, komutanlık mevcut planların yeterli olmayabileceğini değerlendirirken, alternatif senaryolar üzerinde de çalışıyor.

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YENİ SALDIRI PLANI MASADA

CNN'in aktardığına göre ABD, haftalardır İran'ı Hürmüz Boğazı'ndaki faaliyetlerini sınırlandırmak ve Tahran'ı yeniden müzakere masasına çekmek amacıyla hava saldırıları düzenliyor. Ancak bugüne kadar taraflar arasında yeni bir anlaşmaya ilişkin somut bir gelişme yaşanmadı.

Planlamaya yakın iki kaynağa göre Trump yönetimi, geçen yıl hedef alındığını açıkladığı İran'ın kalan nükleer tesislerine yönelik yeni saldırı seçeneklerini değerlendiriyor.

Haberde, ordunun Pickaxe Dağı ile nükleer malzeme veya ekipman bulunduğu değerlendirilen diğer tesislere yönelik operasyon hazırlıklarını sürdürdüğü belirtildi.

GÜNDEM: KARA OPERASYONU

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Kaynaklara göre, İran'daki bazı tesislerin yerin çok derininde bulunması nedeniyle en güçlü konvansiyonel mühimmatın bile tek başına yeterli olmayabileceği değerlendiriliyor.

Bu nedenle söz konusu hedeflerin tamamen etkisiz hale getirilebilmesi için kara birliklerinin kullanılmasının gerekebileceği ifade edildi. Ancak bunun, Trump yönetimi açısından ciddi askeri ve siyasi riskler taşıdığı vurgulandı.

Haberde, şimdiye kadar yaşanan çatışmalarda 18 ABD askerinin hayatını kaybettiği bilgisi de paylaşıldı.

"HAVA GÜCÜNÜN DE SINIRLARI VAR"

CNN'in haberine göre hem Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) hem de Savunma İstihbarat Teşkilatı (DIA), yalnızca hava saldırılarının İran'ın müzakere pozisyonunu değiştirmesinin düşük ihtimal olduğu yönünde değerlendirmelerde bulundu.

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Genelkurmay Başkanı Orgeneral Dan Caine'in de hava saldırılarının tek başına Trump'ın hedeflerini gerçekleştirmeye yetmeyeceğini kabul ettiği aktarıldı.

Caine'in geçen ay Kongre üyelerine yaptığı bilgilendirmede, "Hava gücünün de sınırları var." dediği hatırlatıldı.

TRUMP KARARSIZ

Haberde, CENTCOM tarafından hazırlanan planlardan birinin İran'ın füze kapasitesini zayıflatmak amacıyla bir veya iki hafta sürecek yoğun bombardıman içerdiği belirtildi.

Ancak Trump'ın, hava savunma füzesi stoklarının azalmasına ilişkin uyarılar ve altyapı tesislerine yönelik olası saldırılarda yaşanabilecek sivil kayıplar nedeniyle bu planlara temkinli yaklaştığı ifade edildi.

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Kara harekatının ise Trump'ın seçim kampanyasında verdiği, "Sizi asla bitmeyen aptalca yabancı savaşlarda savaşmaya ve ölmeye göndermeyeceğim." sözünü de tartışmaya açabileceği değerlendirmesi yapıldı.

"ONLAR ÇOK YAKINDA DAYANAMAYACAK"

Habere göre Trump'ın önünde, ya askeri operasyonları daha da genişletmek ya da İran'la uzun süreli düşük yoğunluklu bir çatışmayı kabul etmek seçenekleri bulunuyor.

Trump, cuma günü düzenlenen kabine toplantısında savaşın sona ermesine ilişkin soruya, "Bence biz sadece kazanmak istiyoruz. Onlara çok sert vuracağız ve biliyorsunuz, bir noktada 'Artık dayanamıyoruz' diyecekler." yanıtını verdi.