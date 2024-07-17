Trump'ın saldırı sonrası yaptığı gizli görüşme sızdırıldı! Gündeme bomba gibi düşen İran iddiası

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Eski ABD başkanı ve Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump'a Cumartesi günü düzenlenen suikast girişiminin ardından dün de Milwaukee kentinde düzenlenen Cumhuriyetçi Parti Ulusal Kongresi yakınlarında polisin bir kişiyi vurarak öldürdüğü bildirildi. Görgü tanıkları, şüphelinin elinde iki bıçak bulunduğunu ve bıçakları polise doğru savurduğunu söylerken, eski başkanın güveliği ile ilgili endişeler de arttı.



İRAN'DAN SALDIRI GELEBİLİR ŞÜPHESİYLE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ARTIRILMIŞ

Trump'ın güvenliğinin, İran'dan gelebilecek bir saldırı iddiası üzerine haftalar öncesinden sıkılaştırıldığı belirlendi. Ulusal güvenlik yetkilileri, İran'ın Trump'ı öldürme girişimi olabileceğinin öğrenilmesi üzerine Trump'ın güvenliğinin birkaç hafta önce artırıldığını duyurdu.



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Ancak yetkililer, Pennsylvania'daki suikast girişimiyle, İran'dan gelebileceği söylenen tehdit arasında bilinen bir bağlantı olmadığını da kaydetti. Öte yandan Trump çevresindeki güvenliğin artırılmış olması, Thomas Matthew Crooks adlı 20 yaşındaki saldırganın Trump'a yaklaşarak ateş etmeyi nasıl başardığına yönelik soru işaretlerini artırıyor. Suikast girişimi sonrası, Gizli Servis ve istihbarat örgütlerinin zaafı olup olmadığı tartışılmıştı. Bir ulusal güvenlik yetkilisi, ABD Gizli Servisi'nin ve Trump seçim kampanyasının organizatörlerinin, İran tehdidi konusunda bilgilendirildiğini söyledi.

İRAN: İDDİA DAYANAKSIZ VE KASITLI

BBC'nin ABD'deki ortağı olan CBS kanalına konuşan istihbarat kaynakları, Haziran ayında Gizli Servis'in güvenlik önlemlerinin artırıldığını, bunun ilave "karşı taarruz ajanları", keskin nişancılar ve drone'lar içerdiğini kaydetti.

İran'ın Birleşmiş Milletler (BM) Temsilciliği, söz konusu iddianın "dayanaksız ve kasıtlı" olduğunu, ancak Trump'ın "hukuk karşısına çıkması gereken bir suçlu olduğunu" dile getirdi.

Trump ve eski Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, özellikle de 2020'de Bağdat'ta İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin Amerikan güçlerince öldürülmesi sonrası İran'dan saldırı tehditleri alıyordu.



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TRUMP CEPHESİNDEN AÇIKLAMA YOK

ABD Gizli Servisi'nin sözcülerinden Anthony Guglielmi, hem gizli servisin hem de diğer istihbarat örgütlerinin "yeni potansiyel tehditlerle ilgili sürekli olarak bilgi aldığı ve gerekli adımların atıldığını" söyledi.

Guglielmi, "Gizli Servis'in tehditleri ciddiye aldığı ve buna uygun hareket ettiği dışında, spesifik bir tehditle ilgili yorum yapamayacaklarını" da ekledi.

Trump kampanyasından yapılan açıklamada da güvenlik konularında yorum yapılmayacağı dile getirildi.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü Adrienne Watson, ABD güvenlik yetkililerinin "eski Trump yönetiminden kişilere yönelik İran'ın tehditlerini yıllardır izlediğini" söyledi: "Bu tehditler İran'ın, Süleymani'nin öldürülmesinin intikamını alma isteğine dayanıyor. Bunu en üst düzey öneme sahip bir ulusal bir güvenlik meselesi olarak ele alıyoruz."

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Watson, soruşturma kapsamında, Pennyslyvania'daki suikast girişiminde silahı ateşleyen Crooks'un "ülke içinde ve dışında herhangi bir ortağı olduğunun" ortaya çıkmadığını da ekledi.2022'de ABD Adalet Bakanlığı, İran Devrim Muhafızları'nın bir üyesinin, eski ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'ı öldürmek üzere suikast girişimi organize ettiği iddiasını kamuoyuna duyurmuştu.



Bugün ABD gündemine bomba gibi düşen bir başka gelişme de Trump'ın sızdırılan telefon görüşmesi oldu.

Cumhuriyetçi adayın, kendisini Demokrat olarak tanımlayan ve geçen yıl başkanlık yarışına bağımsız devam edeceğini açıklayan Robert F. Kennedy Jr. ile yaptığı telefon görüşmesi internete sızdırıldı.

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Sosyal medyada yayınlanan klipte, Trump'ın görüşme sırasında kendine gerçekleştirilen saldırıyı anlattığı ve aşıları eleştirdiği duyuluyor.

Kennedy Jr. görüşmenin sızmasının ardından yaptığı açıklamada "Trump aradığı sırada bir çekimdeydim. Kameramandan kaydı derhal durdurmasını istemeliydim. Bunun paylaşılmasından dolayı utanç duyuyorum. Trump'tan özür diledim" ifadelerini kullandı.

Sızdırılan telefon görüşmesinde Crooks'un AR-15 yarı otomatik tüfeğine atıfta bulunan Trump rakibine “Oldukça büyük bir silah değil mi?” diye soruyor ve başarısız suikast girişiminde kulağını sıyıran kurşunu sivrisinekle ile kıyaslıyor: “Kendimi dev gibi hissettim, dünyanın en büyük sivrisineği gibiydi”

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Trump ayrıca aşı karşıtlığı ile tanınan Kennedy Jr.'a bebeklere büyük aşı kokteylleri verildiğini ve bunun radikal değişikliklere neden olduğunu iddia ederek "Sana katılıyorum dostum. Tüm bu sistemde bir sorun var" diyor.

Trump Kennedy'den gelecek bir desteğe göz kırparak "Bence bu sizin için çok iyi olur. Biz kazanacağız, adamdan çok öndeyiz" dedi.



Kennedy'nin başkanlık yarışındaki oy oranı yüzde dokuz civarında ve bir adayı desteklemesi seçimde önemli bir etki yaratabilir.



Gizli telefon görüşmesini sızdıran kişi Robert F. Kennedy Jr.'ın oğlu Bobby.