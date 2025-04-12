Trump’ın sağ kolu Putin’e gitti

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UKRAYNA savaşını durdurmak için ilk önce 24 saat, ardından 3 hafta ve son olarak 100 güne ihtiyaç duyduğunu ilan eden ABD Başkanı Donald Trump, en yakın çalışma arkadaşı sağ kolu konumundaki Ortadoğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff’u dün tekrar Rusya lideri Vladimir Putin ile görüşmek üzere Moskova’ya yolladı. Witkoff’un üçüncü Moskova ziyaretinde yürüteceği temaslarda Rusya’yı 20 Nisan tarihinde Ukrayna savaşında kapsamlı ateşkes ilan etmeye ikna edememesi durumunda Trump’ın Rusya ile ilgili yeni stratejik ilişki planı başarısızlıkla sonuçlanmış olacak. Trump’ın barış istemeyen taraf olarak Rusya’ya yönelik yaptırımlarını sertleştirmesi gerekecek.

İSTANBUL GÖRÜŞMESİ SONRASINDA

Witkoff’un dün sabah başlayan önceden ilan edilmemiş Rusya ziyareti ABD ile Rusya arasında Suudi Arabistan’da yapılan iki heyetler arası görüşmelerle İstanbul’da iki diplomatik teknik müzakere sonrasında gerçekleşiyor. Witkoff’u taşıyan özel uçak dün sabah Rusya’nın ikinci büyük şehri St. Petersburg’a iniş yaptı. Burada şehir merkezinde bir otelde ilk önce Putin’in yatırımlarından sorumlu adamı Kiril Dmitriyev ile buluştuktan sonra Başkan Putin tarafından kabul edildi.

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KIRAN KIRANA PAZARLIK

Rusya ile ABD arasında Ukrayna için çetin pazarlık yapıldığı Witkoff Rusya’ya ayak bastığı saatlerde Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un açıklamalarından anlaşıldı. Lavrov, “Şimdiki ABD yönetimi Rusya’nın görüşlerini dinlemesini biliyor. Ukrayna savaşının patlak vermesine yol açan tetikleyici nedenleri kendilerine anlatıyoruz. Trump yönetimi bize NATO’nun Ukrayna ile genişlememesi gerektiği hususunda hak veriyor. ABD bizimle barışmak için pratik adımlar atmak istiyorsa ilk adım olarak Rusya havayolları Aeroflot üzerindeki tüm yaptırımları kaldırabilir. Onlar Riyad görüşmelerinde söz vermişti. İkinci adım karşılıklı yaptırım politikasından vazgeçilmesi olmalı” dedi. ABD Başkanı Trump’ın ise Witkoff’un ziyareti sürerken ‘Rusya harekete geçmeli’ diye Truth Social platformundan eleştirel paylaşım yapması dikkati çekti.

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ÜÇÜNCÜ ZİYARETİ

ABD ile Rusya arasında Ukrayna konulu gizli görüşmelerin kritik aşamaya geldiği Kremlin Sarayı tarafından da ima edildi. Witkoff’un Rusya’ya ayak bastığını doğrulayan Sözcü Peskov, “Trump’ın Özel Temsilcisi Witkoff’un şu an Rusya’da bulunduğunu teyit ediyorum. Ukrayna krizi etrafında son dönemde çok hızlı gelişmeler yaşanıyor” açıklamasını yaptı. Donald Trump göreve başladığı 20 Ocak tarihinden buyana Witkoff üçüncü kez Moskova’ya gitti. Witkoff daha önce 11 Şubat ve 13 Mart’ta Rusya’da temaslarda bulunmuştu.