Trump'ın sabrı tükendi: Zelenski'ye 'Platin' ultimatom... Savaşta bir ilk! Sea baby'ler sahnede

ABD'nin Ukrayna’ya sunduğu, “platin” güvenlik garantilerini kabul etmemesi halinde bu teklifin tamamen geri çekilebileceği uyarısında bulunuldu.

ABD Başkanı Donald Trump’ın ekibi, gelecekteki askeri desteği taahhüt etmesinin ardından Trump'ın sabrının tükendiğine değindi ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski’ye barış görüşmeleri için açık bir ultimatom verdi.

NATO BENZERİ GÜVENLİK GARANTİSİ

The Telegraph'ta yer alan habere göre, Almanya'da Ukraynalı yetkililer ile bir araya gelen ABD'li yetkililer, Kiev'in Moskova'ya toprak devretmeyi kabul etmesi halinde savaşı sona erdirebilecek NATO tarzı garantilerin teklif edildiğini söyledi.

Ancak ABD'li yetkililer, verilen teklifin kabul edilmemesi halinde Ukrayna'nın güvenlik garantilerini tamamen kaybetmesi riskiyle karşı karşı kalacağını vurguladı. Zelenski'ye açık ultimatom veren Trump'ın ekibi, "bu garantilerin sonsuza kadar masada kalmayacağı" konusunda uyardı.

“PLATİN STANDART” VURGUSU

Trump'ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve Trump'ın damadı Jared Kushner ile Zelenski arasındaki görüşmelerde ele alınan teklif, ABD'li kaynaklar tarafından “platin standart” olarak tanımlandı.

İki gün süren görüşmelerin ardından NATO benzeri güvenlik garantilerinin ayrıntıları kamuoyuna açıklanmadı.

Kaynaklara göre hem Ukrayna hem de Avrupa, Trump’ın gelecekte olası bir Rus işgalini önlemeye yönelik çabalarından memnun olduğunu dile getirdi.

Zelenski, Almanya'daki görüşmelerden önce yaptığı açıklamada, Ukrayna’ya gelecekteki bir işgali önleyecek sağlam ve yasal olarak bağlayıcı güvenlik garantileri sunulması halinde, ülkesinin NATO’ya katılma hedefinden vazgeçebileceğini belirtmişti.

Görüşmelerin ardından Ukrayna heyetinden bir yetkili, Zelenski ile Trump’ın temsilcileri arasındaki temaslarda “gerçek bir ilerleme” kaydedildiğini söyledi.

İNGİLİZ İSTİHBARATI: PUTİN MÜZAKERELERİ UZATIYOR

Almanya'daki görüşmelerin sürdüğü sırada İngiliz istihbarat servisi MI6’nın yeni başkanı Blaise Metreweli’den dikkat çekici bir açıklama geldi.

Metreweli, görevindeki ilk konuşmasında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’i “müzakereleri uzatmaya çalışmakla” suçladı.

Metreweli, Rusya’nın “Ukrayna’yı boyun eğdirmeyi ve NATO üyelerini taciz etmeyi hedeflediğini” iddia etti.

DONBAS ŞARTI MASADA KALDI

Güvenlik garantileri konusunda olumlu bir hava oluşmasına rağmen Avrupalı kaynaklar, Trump'ın ekibinin "barışın bedeli" olarak Ukrayna güçlerinin Donbas bölgesinden çekilmesi talebinden vazgeçmedi.

Zelenski ise Donbas'ta yer alan Donetsk'in Rusya tarafından henüz tamamen ele geçirilmediğini savunarak toprakların teslim edilmesi teklifini reddetti.

Ukrayna ve Avrupa, mevcut cephe hatları boyunca ateşkes sağlanması gerektiği konusunda ısrar etti.

Kremlin'den yapılan açıklamada, "Rusya savaşı sona erdirmek ve barışı kalıcı hale getirmek istiyor. Gerçek bir anlaşmaya giden yolu, kısa vadeli ve geçici çözümlerle değiştirmek istemiyor" denildi.

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, Rusya'nın, "Gönüllüler Koalisyonu" olarak adlandırılan yapının birliklerinden bile olsa, Ukrayna'ya NATO birliklerinin konuşlandırılmasına asla onay vermeyeceğini söyledi.

SAVAŞTA BİR İLK: SEABABY'LER SAHNEDE

New York Times'ın aktardığı bilgiye göre, Rusya ve Ukrayna arasında 4'üncü yılına yaklaşan savaşta bir ilk yaşandı.

Ukrayna İstihbarat Servisi (SBU), "Sea Baby" insansız deniz araçları ile bir Rus denizaltısını hedef alarak ağır hasar verdi. Bu saldırı, sualtı deniz araçlarının kamuoyuna yansıyan ilk kullanımı olarak kayıtlara geçti.

SBU'dan yapılan açıklamaya göre, Sovyetler Birliği'nde Sovyet Donanması için tasarlanmış ve inşa edilmiş Kilo sınıfı denizaltı, Rusya’nın Karadeniz kıyısındaki Novorossiysk kenti yakınlarında bir limanda demirliydi. Donanma ile iş birliği içinde yürütülen saldırıda, "Sea Baby" adı verilen insansız sualtı deniz araçları kullanıldı.

Saldırıya uğrayan Rus denizaltısının, Ukrayna genelinde sıkça kullanıldığı ve Kalibr seyir füzeleri için dört fırlatma rampası taşıdığı belirtildi. Kilo sınıfı denizaltıların nükleer tahrikli olmadığı ve nükleer başlıklı balistik füze taşımadığı da vurgulandı.

Uzmanlara göre operasyon, Kiev yönetiminin, Berlin'deki görüşmelerde bir anlaşmaya varılamaması halinde Rusya’nın askeri üstünlüğüne rağmen mücadeleyi sürdürebileceğini göstermek istediği mesajını taşıyor.